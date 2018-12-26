Жители села Гачиани в Грузии требуют отпустить их односельчан

26 декабря 2018, 07:59

В селе Гачиани Гардабанского района, где компактно проживают азербайджанцы, 25 декабря прошла акция протеста с требованием освободить двух человек, задержанных после конфликта на местном кладбище по обвинению в оказании сопротивления полиции.

По мнению участников акции, задержанные являются порядочными гражданами, которые находились на кладбище для того, чтобы помешать неизвестным забрать наркотики.

"В 9 часов вечера наши парни охраняли кладбище. Пришли три человека. Мы их спросили, почему они пришли. Они нам ответили, что должны были взять наркотики. Мы им сказали, что нельзя. Потом между нами началась ссора, а они открыли огонь. Двух человек ранили. Затем пришла полиция и арестовала наших парней. Двое в больнице, а двое в полиции. Они хотят всех четверых отправить за решетку. Мы требуем их освобождения", - цитирует слова местного жителя Эльвина Исмаилова 25 декабря "Новости-Грузия".

Инцидент на кладбище в Гачиани произошел в ночь с 24 на 25 декабря. Во время ссоры один из мужчин стал стрелять из пистолета системы "Наган" и ранил трех человек. Один из них получил пулевое ранение в ногу, двое других были ранены в живот. Раненые были доставлены в центральную клинику города Рустави. Полицейские обезоружили стрелявшего и задержали его. Полиции пришлось задержать еще двух человек, оказавших сопротивление ее действиям, говорится сообщении от 25 декабря на сайте МВД Грузии.

Уголовное дело против стрелявшего возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 13 лет. Против двух других задержанных уголовное дело возбуждено по статье "сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти, совершенное группой лиц", что наказывается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.

Жители деревни Гачиани, где компактно проживают азербайджанцы, неоднократно протестовали против продажи наркотических веществ на территории кладбища. Вскоре недовольства переросли в конфронтацию с неизвестными торговцами наркотиков, сообщает 25 декабря report.az.

Наркотики прячут в вырытых ямах, а затем их забирают клиенты наркоторговцев. Конфликт на кладбище произошел из-за того, что группа местных мужчин пыталась помешать этому процессу, заявили местные жители. "Для нас это святое место. Уже десять дней мы боремся с этим. Поймаем, сдадим полиции, на следующий день те же люди вновь приходят сюда", - цитирует слова одного из местных жителей 25 декабря "Грузия Online".