Суд в Баку отказался рассматривать иск против Нармин Шахмарзаде

26 декабря 2018, 02:31

Иск о клевете против молодого психолога Нармин Шахмарзаде отказался рассматривать суд в Баку. Девушка, опубликовавшая критический комментарий о погибшем в Нагорном Карабахе Мубаризе Ибрагимове, сообщила, что ее слова в СМИ исказили. Кроме того, по ее словам, она извинилась перед родителями Ибрагимова.

Как писал "Кавказский узел", студентка факультета психологии Бакинского госуниверситета Нармин Шахмарзаде усомнилась в подвиге азербайджанского военнослужащего Мубариза Ибрагимова, который погиб в ходе столкновения на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана в июне 2010 года. "Если ты убиваешь кого-то вне боя, вне опасности потерять родину, близких или свою жизнь, то, с моей точки зрения, это жестокость. Быть может, убитый им армянин родился уже после всех этих процессов, ни на йоту ни в чем не был виновен, а находясь на фронте, испытывал страх и считал дни до возвращения домой. Быть может, ложась спать, он думал о том, что прошел еще один день из оставшихся до его воссоединения с семьей. Но кто-то убил его, обвинив в том, что он не совершал", - написала она в Facebook. После этой публикации девушку назвали предательницей.

Мубариз Ибрагимов погиб в ходе столкновения на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана в ночь на 19 июня 2010 года. В ходе вооруженного инцидента карабахская сторона потеряла четверых военных. Стороны возложили ответственность за боестолкновение друг на друга. Тело Ибрагимова было передано азербайджанской стороне в результате обмена погибшими 6 ноября 2010 года. Посмертно он был удостоен звания "Национальный герой Азербайджана".

25 декабря в Хатаинском районном суде состоялось подготовительное заседание по иску против Шахмарзаде в связи с публикацией. Иск в порядке частного уголовного обвинения подал сотрудник МЧС Азербайджана Араз Мусаев, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Нармин Шахмарзаде.

По ее словам, Мусаев просил суд признать ее виновной по ст. 147.2 (клевета в совершении тяжкого преступления), обязать извиниться перед азербайджанским народом и осудить на три года лишения свободы.

Однако, по словам Шахмарзаде, суд отказался взять дело в производство в связи с отсутствием на то законных оснований.

Шахмарзаде подчеркнула, что не оскорбляла память Ибрагимова, а всего лишь высказала мнение о его поступке.

"Мои слова в СМИ и социальных сетях исказили. Я не называла Мубариза Ибрагимова убийцей. В связи с этим я распространила видеообращение... к родителям Мубариза Ибрагимова и объяснила, что не оскорбляла и не клеветала на их сына. Я принесла им извинения, если мои слова как-то затронули их чувства", - также отметила Шахмарзаде.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении иска против Шахмарзаде, однако от комментариев отказался.

Иски о защите чести и достоинства могут подаваться исключительно правопреемниками умершего человека, то есть в данном случае членами семьи Ибрагимова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права медиа, член Платформы гражданского общества Азербайджана Алескер Мамедли.

Кроме того, по его словам, подобные иски могут рассматриваться в рамках гражданского, а не уголовного законодательства.

При этом он уточнил, что пользователи социальных сетей также могут свободно комментировать публикацию Шахмарзаде и критиковать ее высказывания, если это не выливается в оскорбления и угрозы, что запрещено законом.

Отметим, что отец Ибрагимова Агакерим Ибрагимов, комментируя пост Шахмарзаде изданию oxu.az, предложил не "придавать серьезного значения этому вопросу" и "прививать детям любовь".

"Мой отец не раз в выступлениях говорил, что Мубариз сын всего народа. Народ сказал свое слово в этом вопросе. Ничего больше я не хочу говорить на эту тему", - также сообщил изданию брат погибшего Рашад Ибрагимов.

Комментариями от истца и его официальных представителей относительно позиции суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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