Вертолет Ми-8. Фото: Mil.ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-8#/media/File:SkyJump2018-14.jpg

25 декабря 2018, 16:42

Закрыто дело о гибели шести человек при крушении вертолета в Чечне

Командир экипажа вертолета погранслужбы, погибший в марте вместе с еще пятью пограничниками при крушении воздушного судна, не имел возможности предотвратить аварию, к такому выводу пришла прокуратура Южного военного округа.

Как сообщал "Кавказский узел", вертолет Ми-8, на борту которого находились военнослужащие Погранслужбы ФСБ, разбился в Итум-Калинском районе Чечни 7 марта. Погибли шесть человек, выжили трое: один получил тяжелые ранения, двое других успели спрыгнуть с вертолета до его падения. Причиной аварии изначально называлась неблагоприятная погодная обстановка.

Вертолет снесло в пропасть внезапным порывом ветра, сообщил сегодня об итогах расследования прокурор Южного военного округа Сергей Коломиец. "Собранные по делу доказательства, в том числе заключение комплексной авиационно-технической экспертизы, позволили достоверно установить, что причиной крушения стали крайне неблагоприятные погодные условия", - приводит слова военного прокурора "Интерфакс".

Уголовное дело, возбужденное по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним", прекращено за отсутствием состава преступления. "Командир экипажа вертолета Ми-8, также погибший, в ходе этой аварии не имел возможности предотвратить крушение", - пояснил Сергей Коломиец, чьи слова приводит ТАСС.

Примечание:

"СКР назвал возможные причины падения легкомоторного самолета в Волгоградской области", "Пилот рухнувшего вертолета найден в Адыгее", "Вертолет с нефтяниками на борту совершил вынужденную посадку в Каспийском море".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 декабря 2018, 17:48

25 декабря 2018, 17:06

25 декабря 2018, 16:42

25 декабря 2018, 15:50

25 декабря 2018, 15:34

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки