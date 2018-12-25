Закрыто дело о гибели шести человек при крушении вертолета в Чечне

25 декабря 2018, 16:42

Командир экипажа вертолета погранслужбы, погибший в марте вместе с еще пятью пограничниками при крушении воздушного судна, не имел возможности предотвратить аварию, к такому выводу пришла прокуратура Южного военного округа.

Как сообщал "Кавказский узел", вертолет Ми-8, на борту которого находились военнослужащие Погранслужбы ФСБ, разбился в Итум-Калинском районе Чечни 7 марта. Погибли шесть человек, выжили трое: один получил тяжелые ранения, двое других успели спрыгнуть с вертолета до его падения. Причиной аварии изначально называлась неблагоприятная погодная обстановка.

Вертолет снесло в пропасть внезапным порывом ветра, сообщил сегодня об итогах расследования прокурор Южного военного округа Сергей Коломиец. "Собранные по делу доказательства, в том числе заключение комплексной авиационно-технической экспертизы, позволили достоверно установить, что причиной крушения стали крайне неблагоприятные погодные условия", - приводит слова военного прокурора "Интерфакс".

Уголовное дело, возбужденное по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним", прекращено за отсутствием состава преступления. "Командир экипажа вертолета Ми-8, также погибший, в ходе этой аварии не имел возможности предотвратить крушение", - пояснил Сергей Коломиец, чьи слова приводит ТАСС.