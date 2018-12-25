Свой бизнес и реалити-шоу как методы профилактики экстремизма

Сегодня усилия по противодействию насильственному джихадизму в основном нацелены на идеологическую работу с молодежью. Их необходимо дополнить программами, направленными на устранение первопричин радикализации, которые выбьют почву из-под ног ультрарадикальных пропагандистов, отмечает исследователь Центра анализа и профилактики конфликтов, докторант университета штата Огайо (США) Виктория Гуревич в своем материале для "Кавказского узла”.

***

Почему человека привлекает радикальная идеология? Движет ли им жизненное разочарование или преданность идее? Люди втягиваются в джихадистские сети под влиянием друзей, или они радикализируются самостоятельно, через интернет? Есть ли у процесса радикализации характерные признаки? Подобные вопросы звучат постоянно, и на них существует бесчисленное множество ответов.

Государства разрабатывают стратегии, финансируют программы, обучают тренеров в стремлении сделать насильственные идеологии менее привлекательным. На Северном Кавказе молодежи твердят об опасностях терроризма везде: в школе, мечети, спортзале. Бесспорно, разъяснительная и просветительская работа крайне важна для предотвращения радикализации, но в этой статье я хочу показать, что не менее важно работать над устранением первопричин негативных явлений в молодежной среде. Поддержка предпринимательства, работа по интеграции местных сообществ и преодолению локальных конфликтов - важнейшие составляющие усилий по профилактике. В этой статье мы проанализируем примеры конкретных инициатив, успешно работающих в этом направлении, и покажем перспективность работы, направленной на устранение первопричин радикализации.

Идеологическое противодействие или устранение первопричин?

ИГИЛ* на Ближнем Востоке разгромлен, вооруженный конфликт на Северном Кавказе утих, и республикам Северного Кавказа предоставляется возможность усилить работу по профилактике и предотвращению новых витков насилия. Многие организации, как государственные, так и независимые, воспользовались этим моментом для запуска новых программ профилактики радикализации. Развернута активная контрпропаганда идеологии терроризма, используются отсылки к гражданским и семейным ценностям, патриотизму, национальной истории и традиции.

Направленные на пропаганду толерантности мероприятия нередко формальны, а то и вовсе организованы "для галочки"

Идеологические работники применяют рациональные и логические аргументы, стремясь продемонстрировать, как вербовщики вводят людей в заблуждение. Хотя такая работа необходима, ее основной посыл состоит в том, что человек радикализуется исключительно под воздействием ложных идей, а контраргументы способны поставить под сомнение то, что привлекает человека в ультрарадикальных идеологиях, при этом способствующие их распространению условия остаются неизменными.

Однако для снижения уровня конфликтности обществу следует устранять питающие радикализм условия. И хотя любому социуму свойственно напряжение, вызванное различными социальными причинами, недавние исследования продемонстрировали, что повышение социальной интеграции и сплоченности (social cohesion) и вложения в проекты развития (development projects) позволяют сообществам эффективнее противостоять как внешним, так и внутренним потрясениям.

Последние несколько лет государство вкладывает средства в поддержку экономических проектов и обращает внимание на гармонизацию межэтнических, а в некоторых республиках и внутриконфессиональных противоречий, однако этих усилий очевидно недостаточно.

Так, в регионе созданы государственные центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы, функционируют центры занятости. Однако в последнее время все эти центры страдают от отсутствия должного финансирования, поэтому часть их программ сворачивается, а то и существует на бумаге. Даже когда средства на поддержку предпринимателей есть, они слишком часто становятся объектом коррупции.

У предпринимателей просят «откат», а отчитаться потом надо за полную сумму. Начинающий предприниматель часто просто не может взять грант на столь невыгодных для него условиях. Кроме того, поддержка начинающих бизнесменов требует не только финансов, но и серьезного обучения. Существующих государственных возможностей недостаточно, чтобы удовлетворить потребности трудоизбыточного региона.

Что касается преодоления конфликтности в местных сообществах, то нередко конфликты не разрешаются, а «замораживаются» с целью «сохранения стабильности», а не повышения социальной интеграции в местных общинах. Направленные на пропаганду толерантности мероприятия нередко формальны, а порой и вовсе организованы «для галочки». Представители гражданского общества обычно подходят к такой работе с энтузиазмом, более креативно, профессионально и эффективно.

Приведем примеры двух инициатив - благотворительного фонда по поддержке малообеспеченных и безработных “Свое дело”, работающего на Северном Кавказе, и организации Search for Common Ground (Поиск взаимопонимания), действующей, в частности, на Балканах, в зонах преодоления последствий этнических конфликтов. Эти проекты по-своему уникальны.

На сегодняшний день Фонд «Свое дело» - единственная некоммерческая организация, объединяющая всю цепочку поддержки предпринимателя: обучающие курсы, консультирование по созданию индивидуального бизнес-плана, микрокредитование и последующую поддержку, возможности участия в мероприятиях для обмена опытом и повышения квалификации. «Поиск взаимопонимания» - наиболее креативный проект, направленный на преодоление локальных конфликтов и стереотипов.

Поддержка частного предпринимательства как механизм профилактики радикализации: фонд “Свое Дело”

Безработица, отсутствие возможности прокормить семью и реализовать себя являются важными факторами радикализации. И хотя исследования показывают, что бедность и склонность к радикализации не коррелируют, многие факты указывают на то, что, когда социальное расслоение воспринимается сквозь призму несправедливости, а молодежь не видит для себя перспектив развития - это создает крайне благоприятную среду для распространения радикальных идей. Экономические проблемы приводят к накоплению разочарования, что порождает еще большую раздробленность и без того напряженного и разделенного общества. Проекты, стимулирующие инициативу, ответственность и предпринимательскую жилку, - эффективное противоядие токсичным идеологиям.

Российский Благотворительный фонд “Свое дело” - одна из немногих организаций, увидевших связь между экономическим развитием и профилактикой радикализации. Раньше проекты развития на Северном Кавказе реализовывала организация "Программа развития ООН", однако вот уже несколько лет, как ПРО ООН в регионе не работает.

С 2015 года фонд «Свое дело» реализует на Северном Кавказе программу “Обеспечение эффективных социо-экономических альтернатив для групп, склонных к конфликтам и экстремизму”, цель которой - усилить сопротивляемость этим явлениям среди изолированных и уязвимых сообществ путем “поддержки молодежи в создании своего бизнеса или определении новых возможностей трудоустройства”. Логика программы такова: если у наиболее уязвимых людей появляются возможности расширить свои экономические перспективы, они с меньшей вероятностью станут воспринимать идеи вооруженного экстремизма как возможность выхода из своей безрадостной жизненной ситуации.

Благотворительный фондl “Свое дело” использует комплексный подход: оказывает помощь в развитии предпринимательства, работает над улучшением условий для развития малого бизнеса и создает ресурсные центры, где молодежь может приобретать востребованные на рынке навыки, учиться взаимодействовать друг с другом и сотрудничать. В отличие от многих местных благотворительных инициатив, цель фонда не помочь нуждающимся, а научить их заработать себе на жизнь. «Наша задача - дать людям удочку, а не рыбу», - говорит директор фонда Юлия Чардина.

Кроме поддержки, которую организация оказывает бенефициарам напрямую, в виде микрокредитов, консультирования по вопросам создания своего бизнеса и помощи в создании индивидуальных бизнес-планов, “Свое Дело” уделяет большое внимание общению и объединению заинтересованной в развитии бизнеса молодежи. Встречи в ресурсных центрах и на мероприятиях по обмену опытом позволяют молодым участникам проекта собираться на открытых площадках и работать над достижением интересных и важных целей вместо того, чтобы собираться по домам или на улице, делиться общим разочарованием и вынашивать агрессивные планы.

Помимо этого, “Свое дело” помогает молодежи расширить свои деловые связи с помощью семинаров, телеконференций, клубов предпринимателей, мероприятий, куда приезжают участники из всех республик региона. Таким образом, социальное окружение бенефициаров проекта расширяется, становится конструктивным, по-хорошему амбициозным, настроенным на взаимодействие и сотрудничество. И это еще одна мощная прививка от радикализации, ведь, как известно, усилению радикальных взглядов способствует ограниченность социального окружения, его отчуждение от повседневных проблем и сосредоточенность на жизни в мире ином.

Кроме того, фонд создает на своих площадках возможности для личностного роста, такие, как, например, курсы английского языка; развивает институт наставничества, а при центрах организовывает группы временного содержания детей, что позволяет посещать обучающие курсы женщинам. Такие группы пользуются большой поддержкой, так как пока мамы учатся, детям помогают делать домашние задания к школе. Еще одним направлением является помощь старшеклассникам в профориентации: специалисты фонда проводят лекции в школах и поддерживают местные НКО, помогающие подросткам сделать правильный выбор профессии.

За три года работы фонд создал около 1200 новых рабочих мест. Ни один из бенефициаров его проектов не встал на путь радикализации и участия в вооруженных группировках. Есть серьезные успехи: крупный сувенирный бизнес, обеспечивающий почти весь Северный Кавказ национальными сувенирами, сеть этнических кафе, станции техобслуживания, массажный кабинет, а также много мелких сельскохозяйственных предприятий.

Личностный рост и ощущение личного успеха - важнейший фактор, работающий на профилактику. Когда у человека появляется ощущение самозанятости, расширения жизненных перспектив, возможность самостоятельно планировать и претворять в жизнь свои задумки, он становится гораздо более устойчивым к деструктивным влияниям.

Кроме того, собственник и бизнесмен, особенно в сельской среде, часто более чувствителен к вопросам общественного благополучия. Малый бизнес и предпринимательские проекты гораздо более успешны в стабильных и гармонично развивающихся сообществах, поэтому бизнесмен заинтересован в благоустройстве своего города, села, населенного пункта, а если представляется такая возможность - в помощи людям, живущим по соседству. Чувство гражданской ответственности и ощущение своей сопричастности жизни сообщества также способствуют неприятию идеологий, пропагандирующих насилие.

Поддержка социальной интеграции: Search for Common Ground (“Поиск взаимопонимания”)

Налаживание крепких межэтнических и межрелигиозных отношений, развитие добрососедства, поддержка и терпимость в отношении уязвимых групп - еще одна важнейшая задача на пути профилактики экстремизма. Молодое поколение усваивает основы социальных отношений с раннего детства: в семье, детских садах, дошкольных учреждениях и подготовительных школах. На этом этапе в них можно заложить основы толерантности и навыки сотрудничества.

Если дети не воспринимают этнических или религиозных различий, не знают, что такое разделение или ненависть; если они выросли в среде, где они учатся и играют с «другими» сверстниками - представителями другой культуры, религии, национальности, расы - в дальнейшей жизни их будет тяжелее убедить в том, что “инаковость” людей представляет для них опасность. Практика показывает, что подобный опыт раннего развития детей будет отчасти распространяться и на родителей, у которых появятся контакты, понимание, а нередко и отношения с «другими» семьями, посещающими тот же детский сад или подготовительную школу.

Подобные программы, работающие на предотвращение формирования предрассудков, требуют не столько материальных вложений, сколько инвестиций в человеческий капитал и навыки. В 2017 году в Македонии НКО Search for Common Ground запустила программу под названием “Поддержка социальной сплоченности в Македонии”, которая нацелена на продвижение межкультурного образования в детских садах и подготовительных школах.

В рамках программы организация проводила повышение квалификации учителей, воспитателей дошкольных учреждений, государственных инспекторов, консультантов и студентов-педагогов, работающих в межкультурных классах. С момента запуска программы 324 воспитателя дошкольных учреждений, 96 студентов-педагогов, 10 государственных инспекторов и 6 консультантов “получили знания и навыки, необходимые для поддержки мультиэтнического и мультикультурного образования в этнически смешанных классах”.

Однако усилий школы по развитию социальной интеграции недостаточно, если в семье царят другие порядки и проповедуют нетерпимость и предрассудки. Поэтому проект предусматривает семинары для родителей разного этнического и религиозного происхождения, в ходе которых им рассказывают о том, чему учатся дети и как их можно поддержать. Эти семинары также являются пространством, где родители могут обсудить свои опасения и тревоги, обменяться опытом и найти общие интересы с семьями из культурно смешанных сообществ.

Помимо школьного и домашнего образования, проект занимается организацией спортивных мероприятий с целью развития сотрудничества и взаимодействия. С февраля по июнь 2018 года было организовано семь подобных мероприятий, в которых приняли участие “более 700 учащихся и 63 учителя начальных классов из 17 школ”. В этих мероприятиях участвуют не только дети, их родители и учителя, но и представители городских властей, лидеры местного сообщества, и местные СМИ.

Продвижение идей толерантности и социальной интеграции через СМИ - второй приоритет проекта. Освещение больших спортивных мероприятий - лишь один из механизмов такой работы. Кроме этого, в 2019 году в проекте предусмотрен запуск телевизионного реалити-шоу Rise Up!/”Вставай!”, которое будет рассказывать о том, как молодые люди в возрасте 13-18 лет с разными этническими и религиозными корнями справляются с вызовами, свойственными для их общин - “молодежной безработицей, напряжением между людьми с разными этническими идентичностями, недопониманием между беженцами и принимающими их сообществами и ощущением собственной исключенности из деятельности органов власти”.

Особое значение программа будет уделять тому, как совместная работа способствует позитивным изменениям, а живой, разворачивающийся в реальной среде сюжет, позволит зрителям заметить сходство между окружением и жизненными дилеммами героев и их собственным. Показанная по телевидению программа должна способствовать популяризации добрососедства и тому, чтобы голоса дискриминируемых групп смогли прозвучать громче.

Несмотря на то, что на радикализацию влияет множество факторов, исследования показывают, что общественная и личная безопасность выше в обществах, где распространены ценности толерантности, открытости и принятия инаковости. Общества, где локальные конфликты решаются в конструктивном ключе и высок уровень социальной интеграции и сплоченности, способны лучше противостоять влиянию радикальных идей и в целом способны на больший уровень взаимопонимания и сотрудничества.

Выводы

Процесс радикализации и вовлечения в вооруженные группировки - чрезвычайно сложное явление, и ответная реакция на него должна быть многогранной. Работа по профилактике радикализации с помощью контридеологии важна и, скорее всего, удержала многих от присоединения к экстремистским группам. Однако до тех пор, пока не будут изменены социальные условия, создающие благоприятную среду для экстремистских идей, проблема не получит системного разрешения. Проекты, которые поддерживают экономическое развитие и повышают социальную сплоченность, усилят способность местных общин противостоять деструктивным идеологиям.

Федеральные и региональные правительства реализуют программы экономической поддержки, однако наиболее креативные и эффективные проекты осуществляют независимые игроки - неправительственные организации, гражданские группы и даже частные лица.

Каждый состоявшийся гражданин может внести свою лепту: владельцы бизнеса могут проводить ежемесячные беседы для учеников старших классов по вопросам предпринимательства и профессиональной ориентации или же организовывать стажировки в своих компаниях для молодежи; учителя начальных классов могут поощрять игры, развивающие в детях сопереживание и интерес к другим культурам; директора школ могут инициировать небольшие спортивные мероприятия с участием школ, где много представителей других национальностей и вероисповеданий; а усилиями независимых и государственных СМИ можно привлекать большее внимание к таким человеческим инициативам. Модные и зрелищные форматы - игры, реалити-шоу, даже сериалы - могут стать важным инструментом для продвижения идей интеграции и социальной сплоченности местных общин.