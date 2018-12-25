Ученики лицея эвакуированы в Волгограде

25 декабря 2018, 12:51

Эвакуация произошла из-за возгорания в лицее, пострадавших нет, сообщило МЧС Волгоградской области.

По данным ведомства, в 11.00 (10.00 мск) в волгоградском лицее произошло возгорание в одном из кабинетов на третьем этаже здания, сработала пожарная сигнализация.



"Преподавательским составом была организована эвакуация учащихся. В 11.11 часов (10.11 мск) пожарные расчёты ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет", - цитирует сообщение ГУ МЧС по Волгоградской области РИА "Новости".

При этом в ведомстве не уточнили, сколько всего человек было эвакуировано из лицея.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки при использовании оргтехники, сообщает издание "Новости Волгограда".

В самом лицее №7 комментировать инцидент отказались, передает V1.ru.

"Кавказский узел" писал, что в 2017 году из-за ландшафтных пожаров в Волгоградской области были эвакуированы дети из четырех оздоровительных лагерей.