Акция против пакта ООН о миграции прошла в Грузии

25 декабря 2018, 08:00

Поддержка Грузией пакта ООН приведет к росту числа мигрантов из Азии и Африки, заявили 24 декабря участники акции протеста в Тбилиси.

Акция протеста прошла в Тбилиси 24 декабря перед зданием МИД Грузии. В ней приняло участие несколько десятков человек. Поддержание Грузией пакта миграции ООН может привести к возникновению потока мигрантов из Азии и Африки, опасаются участники акции. «Подписание пакта мигрантов обеспечивает неограниченную и беспрепятственную возможность попадания на территорию Грузии мигрантов из Африки и Азии. В четвертой статье этого пакта говорится, что мигранты должны быть на границе безотлагательно обеспечены удостоверением личности и необходимой документацией… Социально и демографически Грузия не готова к тому, чтобы принимать сотни, тысячи и миллионы мигрантов», - заявил один из участников акции, представитель партии «Картули даси» Джонди Багатурия в интервью телекомпании «Имеди», сообщает 24 декабря "Новости-Грузия".

Генеральная Ассамблея ООН 17 декабря в Нью-Йорке окончательно утвердила миграционный пакт. Во время голосования документ поддержали 181 из 193 стран-членов. Пакт направлен на поддержку стран, принимающих наибольшее число мигрантов, обеспечение беженцев правами в странах проживания, расширение возможностей переезда в третьи страны и создание условий для возвращения беженцев на родину.

Документ, текст которого был выработан в ходе шестимесячного обсуждения, не является юридически обязательным, а лишь открывает возможность глобального сотрудничества в этой сфере. Но противники документа опасаются, что принятие пакта приведет к росту потока мигрантов в развитые страны. В то же время, правозащитники считают, что упомянутые в пакте меры недостаточны для защиты прав мигрантов, сообщает 24 декабря "Эхо Кавказа".

Пакт о миграции не накладывает на Грузию какие-либо правовые обязательства и проблема появления большого количества мигрантов в стране не является актуальной, заявляют в МИД Грузии. «Этот документ не подразумевает какого-либо вида обязательства конкретно о приеме мигрантов. Любое положение, которое прописано в документе, будет осуществляться в той форме, в той дозе и в соответствии с теми реалиями, которые имеются у той или иной страны, с учетом местной миграционной политики», - цитирует представителя МИД Грузии Владимира Константиниди 24 декабря "Грузия Online".