Магомед Давудов осужден на 17 лет по делу о подготовке теракта в метро

25 декабря 2018, 06:05

Московский окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в столичном метро. Уроженцу Дагестана Магомеду Давудову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" информировал, что Давудов и трое уроженцев Средней Азии были задержаны 25 мая 2017 года в московском районе Ново-Переделкино. По информации ФСБ, задержанные входили в состав запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Суд отправил всех четверых под арест. По данным источников, арестованные планировали совершить серию терактов, включая московскую станцию метро "Теплый стан". 11 октября 2018 года началось слушание в суде. Давудов на заседании вину не признал и отрицал причастность к террористической организации.

24 декабря Московский окружной военный суд огласил приговор по делу в отношении уроженца села Герменчик Бабаюртовского района Дагестана Магомеда Давудова и выходцев из Средней Азии Мухаммадюсуфа Ашурова, Фурката Кушаева и Абдушукура Гулмирзаева. Давудову с Кушаевым и Гулмирзаевым назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Ашурову - 19 лет, пишет со ссылкой на адвоката уроженца Дагестана Магомедшамиля Шабанова "Медиазона".

В ходе прений сторон прокурор требовал приговорить Ашурова к 21 году лишения свободы, а Давудову и двум другим подсудимым назначить по 20 лет колонии строгого режима, уточнил адвокат.

Дело в отношении Давудова и троих уроженцев Средней Азии рассматривал судья Константин Репета, уточняется на сайте Московского окружного военного суда.

По данным суда, всех четверых следствие обвиняло в приготовлении к теракту (ч.1 ст.30 - п."а" ч.2 ст.205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ), незаконном изготовлении, а также незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч.3 ст.223.1 и ч.3 ст.222.1 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч.3 ст.222 УК РФ).

"Кавказский узел" также писал, что после задержания подозреваемых по этому делу ФСБ сообщила о проведенным по месту их жительства обысках. Силовики обнаружили там лабораторию по производству взрывчатых веществ, самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, литературу и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

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