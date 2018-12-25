Гамидов и Шахов обвинены во взяточничестве

25 декабря 2018, 05:39

Дагестанским чиновникам Абдусамаду Гамидову и Шахабасу Шахову, находящимся под стражей по делу о мошенничестве, предъявлены обвинения в получении взятки, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший глава Минобразования Дагестана Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля. 26 сентября их арест был продлен до 31 декабря. 19 декабря защита сообщила о завершении расследования уголовного дела бывших чиновников. Следствие согласовало с обвиняемыми и их адвокатами ознакомление с материалами дела, насчитывающими 150 томов, с 26 декабря. В уголовном деле выделено шесть преступных эпизодов.

Высокопоставленных чиновников обвиняют в мошенничестве на общую сумму более 100 миллионов рублей, выделенных из бюджета на социальную сферу и инвестиционную программу Дагестана. Представитель следствия в конце сентября заявил, что вина подсудимых подтверждена, однако они используют административный ресурс для давления на свидетелей. Следком России также обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах дагестанских чиновников. Своей вины обвиняемые не признали.

В отношении Гамидова и Шахова возбуждено новое уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки), сообщил 24 декабря адвокат Дагир Хасавов.

"Они обвиняются в получении взятки за общее покровительство и попустительство по службе от взяткодателя - директора казенного предприятия", - привел слова Хасавова сайт News.ru.

Максимальное наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

"Вместе с тем следователи выделили в отдельное производство дело Гамидова и Юсуфова, обвиняемых в хищении денежных средств при реконструкции ИВС для иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале", - цитирует адвоката ТАСС.

Дагир Хасавов уточнил, что ущерб по делу его подзащитного Раюдина Юсуфова составляет не менее 41,417 млн рублей.

По состоянию на 00.50 мск на сайте Следкома России нет информации о предъявлении Абдусамаду Гамидову и Шахабасу Шахову новых обвинений.

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