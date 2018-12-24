Ставрополью выделено 13 жилищных сертификатов для пострадавших от паводка

24 декабря 2018, 19:55

Правительство России выделило Ставропольскому краю дополнительно 13 государственных жилищных сертификатов для семей, пострадавших от паводка в мае 2017 года.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая 2017 года в Ставропольском крае после ливней был введен режим чрезвычайной ситуации. Во время паводка погибли два человека. В девяти муниципалитетах региона были подтоплены свыше 1700 домов. В феврале 2018 года власти Ставрополья заявили, что 294 семьи получили жилищные сертификаты после паводка.

Ранее сообщалось, что 7 июня жительница села Левокумка пожаловалась на "прямой линии" с президентом России, что до сих пор не получила жилищный сертификат после наводнения. 26 июня Путин поручил властям Ставропольского края принять срочные меры по выдаче сертификатов людям, потерявшим жилье из-за паводка.

Распоряжение о выделении очередной партии государственных жилищных сертификатов 13 семьям, лишившимся крова в результате майского паводка 2017 года, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал 20 декабря, сообщила сегодня пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Эти 13 сертификатов получат жители Минераловодского городского округа, чьи дома были оформлены в общую долевую собственность.

«Выдача ГЖС в таких случаях законом не предусмотрена. Однако в судебном порядке правомерность выделения ГЖС этим семьям была подтверждена и все необходимые документы были направлены на рассмотрение в федеральные органы власти», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства ЖКХ Ставропольского края.

К настоящему времени пострадавшим в результате паводка 2017 года выданы 355 жилищных сертификатов, уже погашены 288 сертификатов (то есть люди купили новое жилье) на общую сумму почти 318,5 млн рублей, комплекты документов еще 50 ставропольских семей находятся на рассмотрении в федеральных ведомствах, сказано в сообщении.

Напомним, часть пострадавших от подтопления на Ставрополье в 2017 году отстаивали свое право на получение жилищных сертификатов в суде. В ноябре Ленинский райсуд Ставрополя подтвердил правомерность выдачи государственных жилищных сертификатов шести семьям, лишившимся жилья в результате паводка 2017 года, чьи дома либо уже подвергались подтоплению в 2002 году и на которые ранее выдавались ГЖС, либо были оформлены в долевую собственность.