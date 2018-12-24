24 декабря 2018, 18:44

Руководители обанкротившегося кубанского банка осуждены за вывод активов

Октябрьский райсуд Краснодара вынес приговор группе бывших руководителей ООО "Кубанский универсальный банк", обвинявшихся в злоупотреблении полномочиями. За вывод свыше 110 млн рублей они получили условные сроки, сообщили сегодня в ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", Банк России сообщил об отзыве лицензии у "Кубанского универсального банка" 27 октября 2016 года. 23 января 2017 года банк был признан банкротом.

На скамье подсудимых оказались бывший председатель правления «Кубанского универсального банка», его заместитель и еще четыре сотрудника. По версии следствия, они организовали схему по выводу денег из кредитной организации незадолго до того, как Банк России отозвал лицензию. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю по данным фактам было возбуждено 9 уголовных дел.

Решением Октябрьского районного суда Краснодара все шестеро приговорены к различным срокам наказания, они осуждены условно на срок от 1 года до 1 года 6 месяцев, передают со ссылкой на сообщение пресс-службы УФСБ по Краснодарскому краю «Кубанские новости».

Руководители и сотрудники банка признаны виновными по части 1 статьи 201 (использование лицом, выполняющим управленческие функции, своих полномочий вопреки законным интересам организации) УК РФ, а активы кредитного учреждения на сумму свыше 110 млн рублей выводились путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, уточняет «Интерфакс».

Отметим, что одним из учредителей «Кубанского универсального банка» являлась администрация Краснодара.

Примечание:

"Суд в Ростове-на-Дону заблокировал сайты финансовой организации", "Арестован председатель правления "Бум-банка" в Кабардино-Балкарии", "Глава ингушского филиала "Россельхозбанка" объявлен в розыск".

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