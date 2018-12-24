Власти озвучили противоречивые данные о пострадавших на Кубани

Два человека, травмированных при сходе электрички с рельсов, находятся в больнице, сообщил Следком. Информация о третьей пострадавшей, которую распространила Северо-Кавказская железная дорога, уточнятся.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после схода двух вагонов электропоезда с рельсов в Туапсинском районе Краснодарского края, по данным МЧС, два пассажира получили травмы.

Три человека были доставлены в больницу, передает сегодня со ссылкой на пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги ТАСС. Врачи диагностировали у них переломы, уточнило ведомство.

Мужчину и женщину, пострадавших после схода вагонов электропоезда №6929 сообщением Белореченская - Гойтх с рельсов, доставили в больницу Белореченска, сообщило сегодня Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета на своем сайте.

Информация о третьем пострадавшем проверяется, пишет со ссылкой на ведомство РИА "Новости". По предварительным данным, это пожилая женщина, у которой произошел сердечный приступ, отмечается в сообщении.

Туапсинская транспортная прокуратура начала проверку, сообщила Южная транспортная прокуратура на своем сайте. "В результате транспортного происшествия погибших нет, задержки движения поездов не произошло", - отмечает ведомство.