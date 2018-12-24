Уроженка Северной Осетии выиграла "золото" всероссийского турнира по боксу

24 декабря 2018, 06:45

Орнелла Хетеева из Северной Осетии выиграла золотую медаль всероссийских соревнований по боксу, прошедших в Москве.

Всероссийские соревнования по боксу класса "А" памяти мастера спорта Николая Королева завершились 23 декабря в Москве.

Спортсменка из Северной Осетии Орнелла Хетеева выиграла золотую медаль в весовой категории 64 кг. Хетеева победила в финальном поединке Наталью Сорокопудову из Москвы, сообщает ossetia.news.

Серебряную медаль соревнований в весовой категории 60 кг также выиграл уроженец Северной Осетии Юрий Фардзинов, пишет abon-news.ru.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в июле уроженец Владикавказа Мурат Гассиев проиграл в финале Всемирной боксерской суперсерии украинцу Александру Усику. Несмотря на проигрыш, на родине он был тепло встречен болельщиками, которые призвали Гассиева совершенствовать стиль бокса.