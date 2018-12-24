Орнелла Хетеева/ Фото: стоп-кадр видео Youtube канала iRYSTON TV, https://www.youtube.com/watch?v=e8-M9HrTe_E

24 декабря 2018, 06:45

Уроженка Северной Осетии выиграла "золото" всероссийского турнира по боксу

Орнелла Хетеева из Северной Осетии выиграла золотую медаль всероссийских соревнований по боксу, прошедших в Москве.

Всероссийские соревнования по боксу класса "А" памяти мастера спорта Николая Королева завершились 23 декабря в Москве.

Спортсменка из Северной Осетии Орнелла Хетеева выиграла золотую медаль в весовой категории 64 кг. Хетеева победила в финальном поединке Наталью Сорокопудову из Москвы, сообщает ossetia.news.

Серебряную медаль соревнований в весовой категории 60 кг также выиграл уроженец Северной Осетии Юрий Фардзинов, пишет abon-news.ru. 

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в июле уроженец Владикавказа Мурат Гассиев проиграл в финале Всемирной боксерской суперсерии украинцу Александру Усику. Несмотря на проигрыш, на родине он был тепло встречен болельщиками, которые призвали Гассиева совершенствовать стиль бокса.

Примечание:

"Сборная Карачаево-Черкесии победила на окружном турнире по самбо", "Борец из Ростовской области стал серебряным призером первенства Европы", "Борцы юга России обеспечили российской сборной победу на чемпионате мира".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 декабря 2018, 10:44

24 декабря 2018, 09:38

24 декабря 2018, 08:40

24 декабря 2018, 07:41

24 декабря 2018, 06:45

Темы дня

События дня

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Документы

Все документы