24 декабря 2018, 06:45
Уроженка Северной Осетии выиграла "золото" всероссийского турнира по боксу
Орнелла Хетеева из Северной Осетии выиграла золотую медаль всероссийских соревнований по боксу, прошедших в Москве.
Всероссийские соревнования по боксу класса "А" памяти мастера спорта Николая Королева завершились 23 декабря в Москве.
Спортсменка из Северной Осетии Орнелла Хетеева выиграла золотую медаль в весовой категории 64 кг. Хетеева победила в финальном поединке Наталью Сорокопудову из Москвы, сообщает ossetia.news.
Серебряную медаль соревнований в весовой категории 60 кг также выиграл уроженец Северной Осетии Юрий Фардзинов, пишет abon-news.ru.
Ранее "Кавказский узел" также писал, что в июле уроженец Владикавказа Мурат Гассиев проиграл в финале Всемирной боксерской суперсерии украинцу Александру Усику. Несмотря на проигрыш, на родине он был тепло встречен болельщиками, которые призвали Гассиева совершенствовать стиль бокса.
"Сборная Карачаево-Черкесии победила на окружном турнире по самбо", "Борец из Ростовской области стал серебряным призером первенства Европы", "Борцы юга России обеспечили российской сборной победу на чемпионате мира".
24 декабря 2018, 10:44
-
КПРФ сообщила об избиении кандидата на выборах в ростовскую гордуму
На довыборах в гордуму Ростова-на-Дону 23 декабря победили два кандидата от "Единой России", сообщил избирком. Наблюдатели рассказали о многочисленных нарушениях при голосовании, а коммунисты заявили об избиении кандидата от КПРФ.
24 декабря 2018, 09:38
-
Азербайджан сообщил об обстрелах четырех сел
Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 28 раз за сутки, под обстрел попали позиции военных в селах Газахского и Товузского районов, заявило Минобороны Азербайджана.
24 декабря 2018, 08:40
-
Два человека пострадали при сходе электрички с рельсов на Кубани
Пассажиры получили сегодня травмы после схода двух вагонов электропоезда с рельсов в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщило МЧС.
24 декабря 2018, 07:41
-
Пять человек пострадали при ДТП с микроавтобусом в Грузии
После столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на западе Грузии 23 декабря пять человек были доставлены в больницу.
24 декабря 2018, 06:45
-
Уроженка Северной Осетии выиграла "золото" всероссийского турнира по боксу
Орнелла Хетеева из Северной Осетии выиграла золотую медаль всероссийских соревнований по боксу, прошедших в Москве.
-
23 декабря 2018, 20:06
Волгоградские активисты выступили против роста тарифов ЖКХ
-
23 декабря 2018, 14:261
Жители Грозненского района пожаловались на принуждение к зимним субботникам
-
23 декабря 2018, 13:28
Участники шествия в Эчмиадзине потребовали вернуть Григоряна в СИЗО
-
23 декабря 2018, 10:03
Кубанский рабочий стал жертвой пожара в шахте Пермского края
-
23 декабря 2018, 07:00
Годовщину депортации в Элисте отметили фестивалем песен ссыльных калмыков
-
23 декабря 2018, 04:571
Пользователи соцсетей приняли постановку Булгакова в Дагестане за "сатанинский праздник"
-
24 декабря 2018, 09:38
Азербайджан сообщил об обстрелах четырех сел
-
24 декабря 2018, 08:40
Два человека пострадали при сходе электрички с рельсов на Кубани
-
23 декабря 2018, 23:58
Жертвами ДТП с микроавтобусом на Ставрополье стали пять человек
-
23 декабря 2018, 22:32
Трое охотников стали жертвами ДТП на Кубани
-
23 декабря 2018, 17:05
Самолет Москва - Сочи экстренно сел в аэропорту вылета
-
23 декабря 2018, 15:12
Три человека пострадали при ДТП с микроавтобусом в Волгоградской области
-
23 декабря 2018, 09:17
Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта
-
23 декабря 2018, 06:08
МЧС предупредило об опасности лавин на Кубани
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
22 августа 2018, 18:013
Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ
-
30 июля 2018, 14:401
Пять фактов про новый закон о родных языках
-
19 декабря 2018, 16:11
"Осетия и вокруг: взгляд изнутри"о клубе осетинского языка и проблемах в голове... 3
-
18 декабря 2018, 21:54
"Осетия и вокруг: взгляд изнутри"Гериеву отказано в досрочном освобождении
-
17 декабря 2018, 21:57
"Осетия и вокруг: взгляд изнутри"почему никто не берет на себя ответственность за закрытие ЭЦ? 8
-
15 декабря 2018, 12:26
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваПредвижу споры о Новом годе и елках... 19
-
14 декабря 2018, 14:24
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Детеныши в логове льва". Дети в ИГИЛ (запрещена в РФ) - выводы и рекомендации ICSR
-
23 декабря 2018, 19:10Согласована установка камня со стихами Инны Кашежевой
-
21 декабря 2018, 17:02Во Владикавказе выйдет иллюстрированная книга памяти
-
20 декабря 2018, 03:29В селе Агачаул воздвигли памятник турецким аскерам
-
19 декабря 2018, 11:21Мэр Магаса просит жителей приносить экспонаты в новый музей
-
19 декабря 2018, 00:37В Дагестанских Огнях нет света
-
18 июня 2018, 22:15
В апреле 2018 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали 16 человек
-
14 марта 2018, 09:09
Чечня обошла Дагестан в рейтинге нестабильных регионов Северного Кавказа
-
16 июля 2018, 21:571
Камболов Тамерлан Таймуразович
-
27 июня 2018, 00:00
Черчесов Станислав Саламович
-
27 сентября 2017, 20:5417
Меликов Сергей Алимович
-
23 декабря 2018, 01:01
Возобновление работы цехов "Электроцинка" вызвало споры в соцсетях
-
20 декабря 2018, 19:51
Дела организаторов пикета против "Электроцинка" дошли до суда