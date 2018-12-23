23 декабря 2018, 23:58

Жертвами ДТП с микроавтобусом на Ставрополье стали пять человек

Три человека погибли, еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Ставропольском крае.   

По данным правоохранителей, авария произошла поздно вечером 22 декабря на 483-м км автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь". 

Последствия ДТп в Ставропольском крае. Скриншот со страницы Управления ГИБДД по Ставропольскому краю в соцсети Instagram https://www.instagram.com/p/BruXVN2g3Qw/

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля ВАЗ, "двигаясь со стороны г. Светлограда в направлении г. Ипатово, выехал на полосу встречного движения", где столкнулся с микроавтобусом под управлением жителя Чечни, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице Управления ГИБДД по Ставропольскому краю в соцсети Instagram.

В результате ДТП три пассажира легковушки погибли, водитель и еще один пассажир "были доставлены в Петровскую районную больницу". Водитель микроавтобуса не получил травм. 

По состоянию на 23.50 мск на сайте Минздрава Ставропольского края нет информации о состоянии пострадавших. 

Как сообщал "Кавказский узел", в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, произошедшего 22 декабря в Новоаннинском районе Волгоградской области, пострадали три человека

Примечание:

"Четыре человека пострадали при ДТП с маршруткой на Ставрополье", "Четыре человека ранены в ДТП на Ставрополье", "Депутат заподозрен в гибели ребенка после ДТП на Ставрополье".

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