Жители Грозненского района пожаловались на принуждение к зимним субботникам

23 декабря 2018, 14:26

Работников бюджетных учреждений в Грозненском районе Чечни принуждают к работам по очистке берегов Терека от бытового мусора после работы и в выходные, заявили местные жители.

Участие в организованных властями уборках мусора, которые проводятся и в выходные, и в рабочие дни, является строго обязательным. Несогласным предлагают написать заявление об увольнении, поэтому люди соглашаются ехать на уборку - найти новую работу после увольнения очень трудно, рассказали местные жители корреспонденту "Кавказского узла".

«Нас [в пятницу, 21 декабря] отправили убирать мусор на берегу Терека. За лето там его набралось порядочно - отдыхающие все бросают на месте, и теперь мы вынуждены за ними все это подчищать. Прямо с работы выехали всем коллективом и несколько часов занимались очисткой отведенного нам участка. Заодно и кустарник убрали. Участие в таких мероприятиях строго обязательное, начальство следит, чтобы никто не отлынивал от общественных работ», - рассказала жительница Грозненского района Лейла.

Жители Чечни регулярно рассказывают об участии в субботниках, когда бюджетники и учащиеся учебных заведений выполняют различные коммунальные работы. В сентябре и октябре, когда власти готовились к празднованию 200-летия Грозного, принудительные субботники стали проводиться чаще, рассказывали работники государственных организаций Грозного.

Прежде субботники не проводились в зимнее время, отметил другой бюджетник, Супьян. По словам Супьяна, в течение последних двух недель ему и его коллегам пришлось участвовать в двух организованных властями субботниках.

«Возмущает не сам факт того, что нас задействовали в субботниках, это нам уже как бы вменили в обязанность, а то, что работать приходится теперь еще и зимой. Погода достаточно холодная, грязь и слякоть, а надо очищать берега реки, собирать и грузить весь тот мусор, что тут копился месяцами», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Субботники в зимнее время - новая практика, подтвердил местный житель Иса.

«Субботники у нас проводятся регулярно, но обычно это происходит весной и осенью. Сейчас вот и зимой стали привлекать к субботникам, возможно из-за того, что снег еще не выпал и погода более-менее устойчивая. Только за последнее недели у нас было несколько больших и малых субботников. Мы на работе установили своего рода график дежурства, и поочередно ездим на такие мероприятия группами», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Властям следовало организовать патрулирование берегов в летнее время, чтобы мусор на берегах не скапливался месяцами, считают местные жители.

«Отдыхать и рыбачить на Терек едут тысячи людей из разных мест, а мы должны потом за ними убирать весь тот хлам, что они тут оставляют. Легче было бы организовать здесь патрулирование, а за выброс мусора – штрафовать. Или хотя бы оборудовать здесь баки для сбора мусора и периодически их вывозить. Проблема разрешилась бы сама собой, а нам не пришлось бы горбатиться на этих бесконечных субботниках – заявил местный житель Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла".

В администрации муниципалитета признали, что субботники по очистке береговых линий реки Терек с участием госслужащих проводятся по указанию руководства района.

«Берега Терека в отдельных местах просто захламлены, поэтому приходится своими силами производить уборку мусора. За организациями и предприятиями закреплены отдельные участки, где они производят уборку. Это пришло не вчера и не сегодня: субботники, или «белхи» (общественные работы - прим. "Кавказского узла") - это пока единственный способ содержать в чистоте достаточно большие территории. Было бы, конечно, замечательно, если бы люди просто не мусорили, но, к сожалению, пока мы к этому не пришли», - завил муниципальный чиновник корреспонденту "Кавказского узла".