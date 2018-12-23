23 декабря 2018, 11:35

Саломе Зурабишвили освободила место в парламенте Грузии

Парламентарии проголосовали за прекращение депутатских полномочий президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Вопрос был вынесен на голосование на внеочередном заседании парламента 22 декабря.

За прекращение полномочий независимым мажоритарным депутатом от района Мтацминда депутаты проголосовали единогласно, сообщила "Грузия-онлайн".

С просьбой о прекращении полномочий Зурабишвили обратился к депутатам ее парламентский секретарь Дмитрий Габуния после инаугурации, написал 22 декабря "Спутник Грузия".

Выборы нового депутата в округе Мтацминда пройдут в конце апреля 2019 года, отмечает издание.

"Кавказский узел" писал, что 14 декабря Центризбирком Грузии огласил итоговый протокол президентских выборов в Грузии. Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", по итогам второго тура президентских выборов 28 ноября получила 59,52% голосов избирателей. 16 декабря в Телави прошла ее инаугурация.

Примечание:

"Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после подсчета 90% голосов", "Жители Цхинвала рассказали о своем отношении к выборам президента Грузии", "Грузинские избиратели проигнорировали войну компроматов".

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