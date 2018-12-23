23 декабря 2018, 12:28

Житель Чечни осужден за пособничество боевикам

Суд Грозненского района Чечни признал местного жителя виновным в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования и приговорил к пяти годам колонии.

По версии правоохранителей, в течение двух лет, с весны 2012 года, житель Чечни помогал боевикам, которые действовали на границе Чечни и Ингушетии.

«Он систематически приобретал и передавал... продукты питания, медикаменты и предметы обихода, которые оставлял в определенных местах. Кроме того, снабжал боевиков строительными материалами и перевозил их на своей машине», - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства внутренних дел Чечни.

По его словам, в 2014 году, после того как группировка боевиков была ликвидирована силовиками, мужчина покинул республику и был объявлен в международный розыск, но в январе его экстрадировали в Россию и заключили под стражу.

Ему было предъявлено обвинение по статье об участии в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ), суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с последующим ограничением свободы два года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре Чечни. "Отбывать наказание он будет в исправительно-трудовой колонии общего режима", - отметил представитель прокуратуры.

Комментариями относительно приговора суда от осужденного или его представителей «Кавказский узел» пока не располагает. На сайте Грозненского районного суда нет информации о приговоре на 10.40 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что 19 марта прокуратура отменила постановление от отказе следователей возбуждать уголовное дело жителя Чечни, который, по данным силовиков, был пособником Асламбека Хатуева, убитого 12 лет назад.

Примечание:

"В предгорном районе Чечни обнаружен тайник с оружием", "Тело убитого жителя Каспийска выдано родным", "Два кизлярца арестованы по делу о расстреле прихожан".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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