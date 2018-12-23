Кубанский рабочий стал жертвой пожара в шахте Пермского края

23 декабря 2018, 10:03

Один из девяти строителей, заблокированных после пожара в шахте в Соликамском районе, является жителем Краснодарского края, сообщили власти.

Пожар произошел на строящемся стволе рудника горнорудной шахты "Уралкалия" во время проведения строительных работ утром 22 декабря, в это время там находилось 17 рабочих.

Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края ТАСС.

"Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне - тела еще шестерых человек", - сообщили в пресс-службе. Спасательная группа ищет девятого рабочего, отмечается в сообщении. При этом есть ли среди погибших кубанский рабочий, не уточняется.

Пожар в шахте до конца не потушен, площадь очагов горения, порядка 30 квадратных метров, передает со ссылкой на пресс-службу правительства региона РИА "Новости".

Работники подрядной организации "Управление строительства №30" проводили подготовку к бетонированию ствола шахты. "Работы шли в двух пазухах, которые делаются для того, чтобы в дальнейшем к ним подошли с боков шахтные отводы... Возгорание произошло в этих пазухах", - цитирует губернатора Пермского края Максима Решетникова издание.

Глубина шахты составляет 450 метров, работы велись на отметке минус 365 метров, сказал губернатор. По его словам, до этого спасатели шесть раз безрезультатно пытались спуститься к месту, где, предположительно, находились строители. После этого "стало понятно, что шансов достать ребят живыми нет", об этом сообщили родственникам строителей и властям региона, сказал он. По словам главы региона, один из заблокированных в шахте - житель Краснодарского края.

Во время строительных работ произошло задымление, восьми рабочим подрядной организации удалось спастись, девять остались в шахте, сообщило 22 декабря Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю на своем сайте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ), - уточняет ведомство. Отметим, что максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.