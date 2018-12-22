Предварительной причиной смерти Афонина названы проблемы со здоровьем

22 декабря 2018, 21:45

Причиной смерти советника председателя правительства Дагестана Андрея Афонина, по предварительной информации, стал сердечный приступ. Афонин был «одним из основных советников Здунова», сообщил источник в правительстве республики.

Как писал "Кавказский узел", тело 47-летнего Андрея Афонина нашли 21 декабря в номере махачкалинской гостиницы "Приморская". Следствие с целью установления точной причины смерти начало опрос персонала гостиницы, назначило ряд экспертиз.

Андрей Афонин стал советником премьер-министра Дагестана Артема Здунова весной 2018 года. До этого Афонин являлся гендиректором Фонда поддержки предпринимательства в Татарстане.

Тело Андрея Афонина было обнаружено в гостинице, в которой он жил в Махачкале. Утром 21 декабря за ним заехал водитель, который, как обычно, ждал его внизу, но чиновник не спускался и не отвечал на телефонные звонки. В ресторане гостиницы сказали, что не видели его, хотя он каждое утро Афонин в 07.45 приходил на завтрак. Тогда было принято решение зайти в номер.

Андрей Афонин лежал в постели без признаков жизни. На место вызвали скорую и полицейских. Врачи зафиксировали смерть, предположив, что, вероятнее всего, чиновник скончался во сне, передает со ссылкой на собственные источники «ФАН». У Афонина были проблемы со здоровьем — в этом году его госпитализировали с повышенным давлением, отмечает агентство.

У Афонина были проблемы со здоровьем, сообщили источники в правительстве республики.

"Предварительно, не криминальная причина [смерти], он болел, была сердечная недостаточность, сейчас все уточняется", - сказал источник, слова которого приводит ТАСС.

"Абсолютно уверен, что никакого криминального следа в этой истории нет, что бы сейчас ни писали некоторые журналисты. Это произошло по состоянию здоровья. Другой информации нет", — рассказал источник «Бизнес Online».

По словам этого источника, еще 20 декабря Афонин был на рабочем месте и занимался бумажной волокитой. Отдельно источник подчеркнул, что никто советнику Здунова никогда не угрожал расправой.

Другой источник издания в правительства Дагестана отметил, что Афонин был «одним из основных советников Здунова» и что через него «проходили практически все вопросы», но приоритет отдавался знакомому Афонину направлению — инвестициям и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Соболезнования в связи с кончиной Афонина его близким выразили глава Дагестана Владимир Васильев и премьер-министр республики Артем Здунов. Андрей Афонин скончался скоропостижно, у него остались жена и двое детей, отмечается в информации на сайте главы Дагестана.

«На должности советника председателя правительства Республики Дагестан занимался вопросами совершенствования налоговой политики, повышения эффективности расходования бюджетных средств, привлечения инвестиций, наращивания экономического потенциала региона. За короткий период работы Андрей Геннадьевич успел многое сделать и в части наполнения бюджета республики, и развитии новой системы государственного управления», - говорится в сообщении.

Напомним, глава правительства Дагестана также выходец из Татарстана. До назначения на нынешний пост в феврале 2018 года Артем Здунов возглавлял Минэкономики этой республики. Уроженцев других регионов стали активно назначать на руководящие посты в Дагестане после отставки главы республики Рамазана Абдулатипова и начала кампании по борьбе с коррупцией.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.