22 декабря 2018, 20:35
Один человек пострадал при пожаре в Кабардино-Балкарии
Мужчина пострадал в результате пожара в жилом доме в городе Баксан, сообщило сегодня МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел сегодня днем в частном доме по улице Хаширова.
Пожарные потушили огонь на площади 80 квадратных метров. "Врачи скорой помощи оказали медицинскую помощь пострадавшему мужчине 1970 года рождения", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Специалисты выясняют причины пожара и устанавливают сумму ущерба, добавило ведомство.
"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в многоквартирном доме в Баксане, жертвами которого стали три человека. В результате пожара, который произошел 5 октября, погибли женщина и двое детей.
"Предупреждение о риске пожаров в Кабардино-Балкарии продлено на три дня", "Следствие определилось с версией пожара на рынке в Нальчике", "Руководство эльбрусской школы отчиталось о минимальном ущербе после пожара".
22 декабря 2018, 20:35
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Один человек пострадал при пожаре в Кабардино-Балкарии
Мужчина пострадал в результате пожара в жилом доме в городе Баксан, сообщило сегодня МЧС.
22 декабря 2018, 19:35
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