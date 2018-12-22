Один человек пострадал при пожаре в Кабардино-Балкарии

22 декабря 2018, 20:35

Мужчина пострадал в результате пожара в жилом доме в городе Баксан, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня днем в частном доме по улице Хаширова.

Пожарные потушили огонь на площади 80 квадратных метров. "Врачи скорой помощи оказали медицинскую помощь пострадавшему мужчине 1970 года рождения", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Специалисты выясняют причины пожара и устанавливают сумму ущерба, добавило ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в многоквартирном доме в Баксане, жертвами которого стали три человека. В результате пожара, который произошел 5 октября, погибли женщина и двое детей.