Азербайджан сообщил о 23 обстрелах с армянской стороны

22 декабря 2018, 11:22

Военнослужащие Армении 21 декабря и минувшей ночью 23 раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, заявило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 21 декабря Азербайджан насчитал 25 обстрелов своих позиций.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня на своем сайте Министерство обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали к 11:22 мск 22 декабря это заявление на своих сайтах.