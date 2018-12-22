Учения азербайджанской армии. Декабрь 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/podrazdeleniya-pvo-otdelnoj-obshevojskovoj-armii-proveli-taktiko-specialnye-ucheniya-s-boevoj-strelboj-25134.html

22 декабря 2018, 11:22

Азербайджан сообщил о 23 обстрелах с армянской стороны

Военнослужащие Армении 21 декабря и минувшей ночью 23 раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, заявило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 21 декабря Азербайджан насчитал 25 обстрелов своих позиций.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня на своем сайте Министерство обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали к 11:22 мск 22 декабря это заявление на своих сайтах.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно в течение более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Инфографика. Карабах после перемирия - два года войны", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта". 

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