КПРФ в Волгограде выступило против изменения системы выборов в облдуму

22 декабря 2018, 08:33

Законопроект об увеличении доли одномандатников в Волгоградской областной думе на руку партии власти, заявила фракция КПРФ. Разработчики поправок считают, что изменения сблизят депутатов с народом и позволят парламенту лучше учитывать местные особенности.

Авторы проекта предлагают избирать большую часть депутатов, 28, по одномандатным округам, а по спискам избирательных объединений - только 10. Число одномандатных округов в этом случае увеличится, но сами они станут меньше примерно на треть, в среднем по 65 тысяч избирателей в каждом, отмечается в пояснительной записке к документу.

По мысли законотворцев, новая система выборов будет способствовать, в частности, укреплению связей депутатов с избирателями. "В Волгоградской областной думе появится больше представителей с мест, что позволит при принятии законов Волгоградской областной думы учитывать экономические, географические, исторические особенности отдельных районов и городов области, действуя в интересах населения Волгоградской области в целом", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Волгоградской областной думы.

Проект закона внесен в думу депутатами "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" и 11 декабря направлен на рассмотрение в профильный комитет, который его одобрил. 21 декабря законодательную инициативу должны были обсудить на заседании думы, но вопрос исключили из повестки по настоянию спикера Николая Семисотова, который счел законопроект нуждающимся в доработке, передает корреспондент "Кавказского узла".

Это уже не первая попытка изменить порядок выборов в регионе, отметила первый секретарь волгоградского обкома КПРФ Тамара Головачева. "В 2019 году будут выборы и в областной законодательный орган, и выборы в органы местного самоуправления. Подготовка к выборам политических партий началась. Первый сигнал прозвучал в облдуме. У созыва 2009-2014 годов была попытка изменить эту статью Устава, ликвидировать пропорциональность 50 на 50. У них не получилось, и пошли по пути изменения границ избирательных округов - в основном там, где депутаты-коммунисты были особенно известны и занимали лидирующие позиции", - заявила она на пресс-конференции 20 декабря.

Под проектом нет подписей депутатов от КПРФ, указал руководитель фракции коммунистов в облдуме Алексей Буров, который провел пресс-конференцию вместе с Головачевой. Он полагает, что предложенные изменения позволят партии, имеющей большинство мандатов, не только сохранить их число, но и приумножить.

"Сегодня в облдуме и так достаточно мандатов у «Единой России». Их 32, и только шесть мандатов на все остальные партии. Говорить о том, что они представляют серьезную оппозиционную силу, учитывая количественный состав, не приходится. Поэтому мы считаем, что эти преференции не должны иметь места. Они обусловлены беспокойством правящей партии о том, что оппозиционные силы в ряде территориальных образований в России смогли победить на губернаторских выборах или изменить соотношение сил в свою пользу в представительных собраниях областей и городов", - пояснил Буров.

Рост популярности оппозиции показывают и социологические опросы, добавил руководитель фракции КПРФ. "Мы будем бороться за одномандатные округа и не испытываем здесь никакой боязни. Мы будем стараться закрыть все одномандатные округа от нашей партийной организации <...> Сегодня у нас только три мандата. Два из них депутаты получили по списку, и только один мандат был от одномандатного округа. Предстоящий сезон выборов может оказаться для нас очень трудным. Нам не нравится ситуация, когда правящая партия так и не научилась работать с оппозицией", - заключил Алексей Буров.

Напомним, что 9 сентября жители Волгоградской области выбирали глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Первое место на выборах в городские думы Волгограда, Волжского и Камышина заняла партия "Единая Россия", сообщил 10 сентября избирком Волгоградской области. Представители оппозиционных партий заявили о большом количестве нарушений на выборах в Волгоградской области в день голосования.