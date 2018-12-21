Астраханец осужден по делу о захвате ребенка в заложники

21 декабря 2018, 14:07

Суд приговорил сегодня к восьми годам колонии жителя Астрахани Ильдара Арюкова, признав его виновным в том, что он удерживал в заложницах падчерицу, требуя миллион рублей и оружие. Сам подсудимый вину не признал.

Как писал "Кавказский узел", дело жителя Астрахани, который обвинялся в том, что удерживал в заложницах свою 13-летнюю падчерицу, требуя от полицейских миллион рублей и оружие, было передано в суд в августе 2017 года.

Судом установлено, что в начале апреля 2017 года Ильдар Арюков в нетрезвом состоянии в своем доме в Астрахани взял в заложники ребенка и, угрожая убить ее, требовал передать ему деньги, оружие и боеприпасы, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Арюков признан виновным в захвате несовершеннолетней в качестве заложника, с применением оружия и насилия (п.п."г, д" ч.2 ст.206 УК РФ) и в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ). В судебном заседании подсудимый признал себя виновным только по статье 321 УК РФ. Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке" - сообщили в пресс-службе суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного и его представителей относительно версии следствия и приговора суда.