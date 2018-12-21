Подразделение ПВО азербайджанской армии. https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=25134

21 декабря 2018, 09:01

Азербайджан насчитал 25 обстрелов за сутки

Позиции армии Азербайджана были обстреляны в зоне карабахского конфликта, в том числе в приграничном селе Геяли, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря Азербайджан заявил об обстрелах своих позиции в одном селе. Всего оборонное ведомство за сутки насчитало 29 нарушений режима прекращения огня.

С 20 по 21 декабря Азербайджан зафиксировал 25 обстрелов. "Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись, в том числе с территорий близ сел, которые Азербайджан считает оккупированными.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 9.00 мск нет информации по поводу заявления Азербайджана об обстрелах.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно в течение более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, собраны на тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Солдаты Армии обороны Нагорного Карабаха приняли крещение в Шуши", "Семьи погибших солдат потребовали выплат от властей Азербайджана", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений в зоне карабахского конфликта".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 декабря 2018, 10:01

21 декабря 2018, 09:01

21 декабря 2018, 08:01

21 декабря 2018, 07:15

21 декабря 2018, 07:12

Темы дня

События дня

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи