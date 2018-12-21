Азербайджан насчитал 25 обстрелов за сутки

21 декабря 2018, 09:01

Позиции армии Азербайджана были обстреляны в зоне карабахского конфликта, в том числе в приграничном селе Геяли, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря Азербайджан заявил об обстрелах своих позиции в одном селе. Всего оборонное ведомство за сутки насчитало 29 нарушений режима прекращения огня.

С 20 по 21 декабря Азербайджан зафиксировал 25 обстрелов. "Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись, в том числе с территорий близ сел, которые Азербайджан считает оккупированными.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 9.00 мск нет информации по поводу заявления Азербайджана об обстрелах.