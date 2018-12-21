Водитель на Кубани попал под следствие после госпитализации пассажирки

21 декабря 2018, 02:48

Водитель, который высадил из маршрутки на остановке в Тимашевске почувствовавшую себя плохо пассажирку, подозревается в некачественном оказании услуг.

Проверкой инцидента следователи занялись после того, как информация о нем появилась в соцсетях и СМИ.

Видео, на котором из "Газели" высаживают пассажира, было размещено в группе Typical_timashevsk в социальной сети Instagram 18 декабря. Видео на 0.30 мск 21 декабря набрало 10 857 просмотров и 145 комментариев. На нем видно, как открывается дверь микроавтобуса, из него мужчина пытается вытащить человека. К нему на помощь приходят прохожие, они кладут его на асфальт. Затем маршрутка уезжает, а мужчина садится рядом и расстегивает пассажирке одежду, а женщина звонит по телефону. "Сегодня утром женщине стало плохо... Водитель вытащил ее на асфальт и уехал. До приезда скорой она пролежала на морозе полчаса", - написано в аннотации к видео.

В отношении водителя маршрутного такси в Тимашевске возбуждено дело по статье об оказании услуги ненадлежащего качества (ч.1 ст.238 УК РФ), сообщило 20 декабря Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте.

Отметим, что санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Пассажирка, которую высадили из маршрутки на Кубани, 1934 года рождения, она госпитализирована в тяжелом состоянии, пишет со ссылкой на пресс-службу администрации Тимашевского района ТАСС.

"Пациентка находится в неврологическом отделении больницы, у нее диагностировали инсульт", - цитирует сообщение районной администрации издание.

"Ситуация возмутительная, нечеловеческая просто", - прокомментировал случившееся 18 декабря на своей станице в Instagram глава Тимашевского района Андрей Павлий. Он написал, что материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД по Тимашевскому району, сотрудники полиции проводят проверку.