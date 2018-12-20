Замгубернатора Сергей Сидаш проводит встречу с инициативной группой микрорайона "Левенцовский". Фото пресс-службы правительства Ростовской области. http://www.donland.ru/news/Musoropererabatyvayushhego-zavoda-v-rostovskom-mikrorajjone-Levencovskijj-ne-budet?pageid=92218&ItemID=88727&mid=83793

20 декабря 2018, 23:01

Власти изменили место строительства мусорного завода после протестов ростовчан

Мусороперерабатывающий завод, против которого выступили жители Левенцовского микрорайона Ростова-на-Дону, будет построен в другом месте, а расположенную в районе свалку решено закрыть, заявил заместитель губернатора Сергей Сидаш.

Как писал "Кавказский узел", ростовчане с августа добивались запрета строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном "Левенцовский" и закрытия имеющейся там свалки. 2 сентября они провели митинг с теми же требованиями.

Для завода по переработке мусора, который планировалось построить в северо-западной промзоне Ростова-на-Дону, будет найден альтернативный земельный участок, сообщил сегодня на встрече с инициативной группой Левенцовского микрорайона заместитель губернатора Сергей Сидаш. По его словам, рассматриваются три альтернативных участка в близлежащих районах.

Там, где должен был появиться завод, организуют временную свалку - она просуществует 11 месяцев, сказал замгубернатора. Он заверил, что временная свалка будет соответствовать всем нормативным и санитарным требованиям. "Будет сделано основание из гидроизоляционных, бентонитовых матов, защищающих почву и грунтовые воды от загрязняющих веществ, организованы газоотвод и отвод сточных вод. Площадка будет защищена спецограждением и оснащена птицеотпугивателями", - сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Отходы на временной свалке будут сортироваться, их уплотнение и пересыпка исключат неприятный запах и позволят не привлекать к мусору птиц. После 11 месяцев земли под свалкой будут восстановлены, сказал Сергей Сидаш. "На заседании городской думы будет рассмотрен вопрос о включении в бюджет г. Ростова-на-Дону на 2019 год средств в размере 50 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения отходов в микрорайоне "Левенцовский", - добавил заместитель губернатора. Это заседание, по его словам, состоится уже 21 декабря.

Примечание:

"Коммунальщики проигнорировали запрет на перевозку мусора в Светлый Яр во время мундиаля", "Жители двух кубанских сел выступили против открытия мусорного полигона", "Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе". 

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