21 декабря 2018, 00:48

Дагестанская прокуратура выявила 27 незаконно приобретенных участков

Суд постановил вернуть в муниципальную и государственную собственность землю, полученную по фальшивым документам в Махачкале, сообщила прокуратура.

По версии ведомства, местные жители зарегистрировали 27 участков в городе по поддельным документам.

Суд по требованию прокуратуры сначала принял решение аннулировать записи о регистрации права собственности и кадастрового учета на 13 участков земли, а затем на еще 14, среди которых были участки, расположенные в рекреационной зоне, сообщила 20 декабря прокуратура Дагестана на своем сайте.

Пока по этим судебным решениям в муниципальную собственность возвращено только четыре земельных участка, уточнило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что ранее махачкалинец был заподозрен в том, что приобрел земельный участок в поселке Семендер по поддельным документам.

Примечание:

"Жители села в Дагестане потребовали у властей решить проблему с земельными паями", "Сельский глава в Дагестане обвинен в махинациях с документами", "Дагестанские чиновники заподозрены в сговоре с застройщиком школы".

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