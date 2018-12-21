21 декабря 2018, 00:48
Дагестанская прокуратура выявила 27 незаконно приобретенных участков
Суд постановил вернуть в муниципальную и государственную собственность землю, полученную по фальшивым документам в Махачкале, сообщила прокуратура.
По версии ведомства, местные жители зарегистрировали 27 участков в городе по поддельным документам.
Суд по требованию прокуратуры сначала принял решение аннулировать записи о регистрации права собственности и кадастрового учета на 13 участков земли, а затем на еще 14, среди которых были участки, расположенные в рекреационной зоне, сообщила 20 декабря прокуратура Дагестана на своем сайте.
Пока по этим судебным решениям в муниципальную собственность возвращено только четыре земельных участка, уточнило ведомство.
"Кавказский узел" также писал, что ранее махачкалинец был заподозрен в том, что приобрел земельный участок в поселке Семендер по поддельным документам.
"Жители села в Дагестане потребовали у властей решить проблему с земельными паями", "Сельский глава в Дагестане обвинен в махинациях с документами", "Дагестанские чиновники заподозрены в сговоре с застройщиком школы".
21 декабря 2018, 10:01
-
Ростовский "Донхлеббанк" лишен лицензии
Центральный банк России отозвал сегодня лицензию у "Донхлеббанка", в деятельности которого нашел нарушения.
21 декабря 2018, 09:01
-
Азербайджан насчитал 25 обстрелов за сутки
Позиции армии Азербайджана были обстреляны в зоне карабахского конфликта, в том числе в приграничном селе Геяли, сообщило сегодня Минобороны страны.
21 декабря 2018, 08:01
-
Следком заинтересовался гибелью школьника в Дербенте
Следователи 20 декабря начали проверку обстоятельств смерти 15-летнего мальчика в дагестанской школе.
21 декабря 2018, 07:15
-
26 человек привлечены к уголовной ответственности после выборов в Грузии
Министерство внутренних дел Грузии привлекло к уголовной ответственности за инциденты, связанные с выборами президента страны, как сторонников оппозиции, так и активистов правящей партии.
21 декабря 2018, 07:12
-
1
Выходцы из республик Северного Кавказа рассказали подробности задержания в Москве
Более 100 выходцев из республик Северного Кавказа были задержаны силовиками в одном из московских общежитий, но после фотографирования и снятия отпечатков пальцев все отпущены, рассказали "Кавказскому узлу" жильцы общежития. По их словам, правоохранители вели себя грубо, а к некоторым жителям применяли физическую силу.
-
21 декабря 2018, 07:121
Выходцы из республик Северного Кавказа рассказали подробности задержания в Москве
-
21 декабря 2018, 06:38
Суд в Элисте отклонил иск о защите чести и достоинства сити-менеджера
-
20 декабря 2018, 22:541
Оюб Титиев вошел в список 100 выдающихся людей года
-
20 декабря 2018, 20:40
Пост о Путине и братьях-пастухах вызвал критику подписчиков Хабиба
-
20 декабря 2018, 18:551
Кадыров отстал от Навального и Собчак в рейтинге медийных политиков
-
20 декабря 2018, 16:57
Путин поручил Бастрыкину разобраться в деле Гасангусейновых
-
21 декабря 2018, 09:01
Азербайджан насчитал 25 обстрелов за сутки
-
21 декабря 2018, 08:01
Следком заинтересовался гибелью школьника в Дербенте
-
20 декабря 2018, 23:53
Топливные баки военного самолета упали в Ейске
-
20 декабря 2018, 23:42
Житель Ингушетии заподозрен в причастности к сирийским боевикам
-
20 декабря 2018, 23:01
Власти изменили место строительства мусорного завода после протестов ростовчан
-
20 декабря 2018, 22:541
Оюб Титиев вошел в список 100 выдающихся людей года
-
20 декабря 2018, 21:47
Власти Нальчика назначили экспертизу стройки после жалоб горожан
-
20 декабря 2018, 21:07
Застройщик на Ставрополье заподозрен в обмане дольщиков
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
03 декабря 2018, 11:49
Общие сведения о Республике Дагестан
-
22 ноября 2018, 15:431
Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана
-
19 декабря 2018, 11:07
BERG...man TbilisiХабиб: "там я для всех - русский. Главное, чтобы такие, как ты - глупые вопросы не задавали" 27
-
18 декабря 2018, 09:11
BERG...man TbilisiИмам Шамиль и его "русский" сын- Джамалуддин. Плавильные котлы vs этнические "гетто" 21
-
15 декабря 2018, 14:42
BERG...man TbilisiОбзор чемпионата РФ по футболу. Лучший игрок, вратарь, новичок, клуб, легионер первой части! И разочарование! 68
-
15 декабря 2018, 12:26
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваПредвижу споры о Новом годе и елках... 19
-
14 декабря 2018, 14:24
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Детеныши в логове льва". Дети в ИГИЛ (запрещена в РФ) - выводы и рекомендации ICSR
-
20 декабря 2018, 03:29В селе Агачаул воздвигли памятник турецким аскерам
-
19 декабря 2018, 11:21Мэр Магаса просит жителей приносить экспонаты в новый музей
-
19 декабря 2018, 00:37В Дагестанских Огнях нет света
-
17 декабря 2018, 14:48Страдаем от самоуправства и вымогательств коммунальной компании
-
14 декабря 2018, 15:41В МГИМО пройдет семинар "Кавказ в этнографическом рисунке и фотографии XIX - начала XX века"
-
19 декабря 2018, 15:18
Дадаев Салман Кадиявович
-
22 ноября 2018, 17:031
Виноградов Андрей Евгеньевич
-
10 октября 2018, 20:16
Конор МакГрегор
-
21 декабря 2018, 08:01
Следком заинтересовался гибелью школьника в Дербенте
-
21 декабря 2018, 07:121
Выходцы из республик Северного Кавказа рассказали подробности задержания в Москве
-
07 декабря 2018, 16:263
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в третьем квартале 2018 года по данным Кавказского Узла
-
06 декабря 2018, 23:43
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в третьем квартале 2018 года стали 24 человека