Топливные баки военного самолета упали в Ейске

20 декабря 2018, 23:53

При взлете с военного аэродрома в Краснодарском крае запасные топливные баки самолета открепились и упали в промзоне Ейска, сообщили в ЮВО.

Инцидент с истребителем МиГ-29 произошел сегодня около 10.00 мск.

"При взлете военного самолета с аэродрома центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации военно-морского флота в городе Ейск произошла утеря дополнительных топливных баков", - приводит сегодня сообщение пресс-службы Южного военного округа ТАСС.

Причиной потери самолетом топливных емкостей стало внештатное срабатывание устройства, которое отсоединяет баки, пишет со ссылкой на источник в экстренных службах издание.

"На четвертой минуте полета на высоте 500-600 метров летчик МиГ-29 почувствовал внештатный крен самолета, после чего попросил разрешение вернуться на базу", - сказал источник.

"Произошел внештатный отстрел дополнительных топливных баков. Они упали в районе улицы Коммунистической в промзоне", - приводит слова источника в экстренных службах "Интерфакс".

Баки с топливом упали в промышленной зоне, "поэтому ни люди, ни инфраструктура не пострадали", - пишет со ссылкой на начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ейского района Виталия Часовских РБК. В результате происшествия угрозы возгорания не было, сказал Часовских. По его словам, прокуратура и следственный комитет проводят проверку, баки под охрану взяла военная комендатура.

Сообщения о падении топливных баков самолета нет на сайте Минобороны России на 23.50 мск сегодня. Информации о проверке на 23.50 мск сегодня нет на сайтах Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета и Южной транспортной прокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября Л-39 упал в Азовское море во время учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае, оба летчика погибли.