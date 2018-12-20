Продлен срок ареста азербайджанского журналиста Рагимова

20 декабря 2018, 20:45

Суд в Баку на три месяца продлил срок содержания под стражей журналисту Икраму Рагимову, обвиняемому в вымогательстве. Рагимов пожаловался суду на ухудшение здоровья. Он настаивает, что преследуется по политическим мотивам.

Как сообщал "Кавказский узел", главный редактор сайта Realliq.info Икрам Рагимов находится под арестом с 27 октября, несмотря на попытки защиты добиться его освобождения из-под стражи.

Дело против Рагимова возбуждено по многочисленным жалобам граждан, заявила Служба государственной безопасности Азербайджана. Главреду предъявлены обвинения в неоднократном вымогательстве путем шантажа. Сам Рагимов настаивает на своей невиновности. Он заявил, что спецслужбы начали за ним слежку после публикации открытого письма с критикой в адрес помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. 6 декабря "Союз за свободу политзаключенных Азербайджана" включил Рагимова в список политзеков.

Сегодня Сабаильский районный суд Баку удовлетворил ходатайство следствия о продлении Рагимову ареста еще на три месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста Эльчин Садыгов.

"Икрам Рагимов сам выступил в суде и просил изменить меру пресечения. Он, прежде всего, указал на то, что арестован без законных оснований. Икрам Рагимов связал свой арест с критикой Али Гасанова. Журналист также указал, что содержание в изоляторе негативно отражается на его здоровье, и он испытывает сильные головные боли", - рассказал Садыгов.

По словам адвоката, он также указал суду на безосновательность ареста своего подзащитного. "Он и ранее подвергался уголовному преследованию, однако по первому же вызову приходил в суд и никогда не уклонялся от следствия. Никаких убедительных аргументов в пользу того, что Рагимов, оставаясь на свободе, может уклоняться от следствия или оказывать давление на ход расследования, представлено не было", - подчеркнул Садыгов.

25 ноября 2016 года Сумгаитский горсуд приговорил его к году заключения по делу о клевете из-за публикации на сайте бакинской газеты "Хуррийет", в которой говорилось о сокрытии налогов сетью торговых центров. 1 марта 2017 года журналист был освобожден по решению апелляционного суда, сократившего наказание. В тюрьме Рагимов заявил о применяемых к нему пытках, о чем была подана жалоба в Генпрокуратуру Азербайджана.

На решение суда будет подана апелляция, сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Нет сомнений в том, что журналиста преследуют за профессиональную деятельность, считает исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов. "За несколько месяцев до ареста был заблокирован возглавляемый им сайт, на котором звучала критика в адрес властей и отдельных высокопоставленных чиновников. К сожалению, власти продолжают порочную практику преследования граждан за публикации в СМИ и социальных сетях. На сегодняшний день в тюрьмах Азербайджана томятся 14 журналистов и блогеров. Их арестовали по надуманным обвинениям с целью наказать за критику режима", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

В Сабаильском районном суде подтвердили информацию о продлении Рагимову ареста. Представители следствия оказались недоступны для комментариев.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".