Дорога в пригороде Тбилиси закрыта после оползня

20 декабря 2018, 20:31

Оползень перекрыл автомобильную трассу в пригороде Тбилиси Бетании, власти пообещали расчистить дорогу к утру 21 декабря.

Место осмотрели геологи и сотрудники администрации района Ваке, а также мэрии Тбилиси. Спецтехника уже приступила к расчистке.

Глава районной администрации Нодар Турдзеладзе отметил, что это второстепенная дорога. "На данный момент дорога закрыта и откроется к утру… Пока сложно говорить о причинах. Однако вам известно, что на отрезке Цхнети — Бетания часто бывают оползни", - процитировали его слова "Новости-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2015 года дорога Цхнети - Бетания была разрушена сильным ливнем. Ее открыли вновь только в июле 2018 года.