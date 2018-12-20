Дела организаторов пикета против "Электроцинка" дошли до суда

20 декабря 2018, 19:51

Активистка Индира Габолаева о сегодняшнем рассмотрении ее административного дела в суде Владикавказа узнала случайно. Дело еще одного организатора санкционированной протестной акции против "Электроцинка" Германа Ревазова также находится в суде.

Как писал "Кавказский узел", около 50 владикавказцев вышли 16 ноября на согласованный пикет с требованием закрыть завод "Электроцинк". После пикета активисты Индира Габолаева и Герман Ревазов получили протоколы об административном правонарушении, так как число участников акции оказалось больше заявленного. 17 ноября Габолаева сообщила, что полицейские не стали передавать в суд ее дело после повторного его изучения. Эту информацию подтвердил и источник в правоохранительных органах.

Сегодня в 10.00 мск в Промышленном райсуде Владикавказа должно было состояться рассмотрение дела Индиры Габолаевой по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушении порядка пикетирования). Дело поступило в суд 29 ноября, а 3 декабря прошла подготовка дела к рассмотрению, значится в карточке дела на сайте Промышленного райсуда Владикавказа.

Сама Индира Габолаева сообщила на своей странице в Facebook, что случайно узнала о том, что ее дело в суде.

"Оказывается, у меня сегодня утром суд был, а я только сейчас из Интернета узнала, пытаясь выяснить, почему Германа Ревазова отправили в суд, а меня нет. Дозвониться до суда не получается", - написала Индира Габолаева сегодня в 11.41 мск.

Отметим, что в Промышленный суд Владикавказа также передано административное дело Германа Ревазова. Дело в отношении активиста, как значится в карточке на сайте суда, по той же статье поступило в суд также 29 ноября, а рассмотрение его по существу назначено на 11 января 2019 года.

Активистам грозит административный штраф в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

14 декабря глава республики Вячеслав Битаров объявил о завершении работы "Электроцинка". По словам Битарова, власти договорились с руководителем холдинга, владеющего предприятием, о прекращении работы металлургического завода, но вместе с тем рассматривается возможность перепрофилировать производство.

ОАО "Электроцинк" входит в состав Уральской горно-металлургической компании с 2003 года. Информация о заводе "Электроцинк" размещена в "Справочнике" "Кавказского узла". Новости о протестах против предприятия "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Борьба с "Электроцинком".