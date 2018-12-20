20 декабря 2018, 20:53

Жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии стали три человека

Два человека погибли и один пострадал в результате автомобильной аварии в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщило МЧС. По данным МВД, в ДТП погибли три человека.  

Спасатели получили информацию о ДТП на автодороге между с.п. Псынабо и с.п. Псыкод сегодня в 15.41 мск. 

Последствия ДТП в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Скриншот со страницы МЧС КБР в Instagram https://www.instagram.com/p/BrnMa-rHjUH/

По предварительным данным, легковой автомобиль "съехал с дороги и врезался в столб, в результате чего произошло возгорание", сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В результате происшествия два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, одного пострадавшего доставили в РКБ Урванского района", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в 16.30 мск.

В то же время главное управление МВД по КБР в 18.24 опубликовало на своем сайте сообщение, в котором указано, что "три пассажира автомашины получили травмы, несовместимые с жизнью, а водитель - житель города Нальчика, 1996 года рождения, госпитализирован".

По состоянию на 20.50 мск, на сайте Минздрава Кабардино-Балкарии нет информации о состоянии пострадавшего в ДТП в Урванском районе. 

Как сообщал "Кавказский узел", 27 ноября при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Прохладный-Баксан-Эльбрус в Кабардино-Балкарии погибли шесть человек.  

Примечание:

"Три человека стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии", "Два человека пострадали при ДТП в Нальчике", "13 пострадавших при ДТП в Кабардино-Балкарии остаются в больницах". 

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