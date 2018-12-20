Кадыров отстал от Навального и Собчак в рейтинге медийных политиков

20 декабря 2018, 18:55

Рамзан Кадыров в 2018 году утратил популярность в прессе и не смог войти даже в первую двадцатку самых упоминаемых российских медиаперсон. Алексей Навальный, Ксения Собчак, патриарх Кирилл и Ольга Бузова обошли Кадырова в этом рейтинге, свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году Рамзан Кадыров попал в пятерку самых упоминаемых и цитируемых политиков по версии компании "Медиалогия", однако уступил Алексею Навальному, который упоминался в средствах массовой информации вдвое чаще Кадырова.

Рейтинг 50 российских медиаперсон, упоминавшихся в средствах массовой информации в 2018 году, "Медиалогия" представила сегодня, исследование опубликовано на сайте компании.

Рамзан Кадыров не вошел даже в первую двадцатку рейтинга, оказавшись на 21-м месте. Оппозиционеры Алексей Навальный и Ксения Собчак заметно опередили его в рейтинге, попав в первую десятку: Навальный оказался на седьмом месте, а Собчак - на десятом. Согласно данным исследования, Кадырову было посвящено 128 666 сообщений в СМИ, Собчак - 186 714 сообщений, а Навальному - 195 681 сообщение.

В 2017 году Рамзан Кадыров чаще всего упоминался в прошлом году в связи с включением в санкционный список США и блокировкой аккаунтов в Facebook и Instagram, свидетельствуют данные "Медиалогии".

Первые шесть строчек и большинство позиций в первой двадцатке заняли высокопоставленные российские политики федерального уровня: так, в первой пятерке оказались Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Сергей Собянин и Сергей Лавров. Среди медийных персон, обошедших главу Чечни в рейтинге, оказались патриарх Кирилл (16-е место), телеведущая Ольга Бузова (18-е место) и главный тренер сборной России Станислав Черчесов (20-е место).

Ниже Кадырова в рейтинге оказались три медийные персоны, связанные с регионами юга России - это полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев (36-я строчка рейтинга), губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (44-я строчка) и боец MMA, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов, занявший последнее, 50-е место.

Ранее аналитики указывали, индекс цитирования Рамзана Кадырова резко повысился в 2013 году, когда он завел аккаунт в Instagram и возглавил рейтинг цитируемости блогеров-губернаторов. Позднее Кадыров занял первое место в составленном компанией "Медиалогия" рейтинге цитируемости блогеров за 2014 год: среди его наиболее популярных сообщений оказались заявление о гибели лидера "Исламского государства" Омара аш-Шишани и информация о спецоперации после атаки боевиков на Грозный.

2014 год стал переломным для позиционирования Кадырова на федеральном уровне: уровень доверия и уважения россиян к главе Чечни стал повышаться после того, как он "решительно заявил о поддержке политики России в Крыму и на востоке Украины" в 2014 году, заявлял "Кавказскому узлу" социолог "Левада-центра" Алексей Гражданкин.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Рамзана Кадырова. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".