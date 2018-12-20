Парламент Дагестана принял профицитный бюджет на 2019 год

20 декабря 2018, 18:26

Дагестанские парламентарии утвердили бюджет, в котором доходы на 0,4% превышают расходы. Глава республики Владимир Васильев рапортовал о повышении налоговых поступлений, которого удалось добиться благодаря выводу бизнеса из "тени".

Как писал "Кавказский узел", в бюджет на 2018 год были заложены доходы до 100,54 млрд рублей и расходы – до 99,767 млрд рублей. Спикер парламента Хизри Шихсаидов назвал бюджет социальным с элементами бюджета развития.

Сегодня парламент Дагестана принял во втором, окончательном чтении бюджет республики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В него заложены доходы в 121,342 млрд рублей и расходы на 120,885 млрд рублей. Профицит составил 456,9 млн рублей или 0,4% доходов, информировал "Интерфакс".

Отчитываясь сегодня в парламенте о выводе дагестанского бизнеса из "тени", Владимир Васильев заявил о росте налоговых поступлений в бюджет. По его словам, только на АЗС появилось 700 дополнительных рабочих мест, а всего по республике - 14 тысяч. "И это без нового бизнеса… А мы ведь за них платили огромные средства, как за неработающих. Какая неэффективная система!" - процитировало слова Васильева РИА "Дагестан".

Он привел в пример несколько автозаправок, которые стали платить в два-пять раз больше налогов. "Знаете, что сказали эти заправщики? Теперь сделайте так, чтобы другие не работали в "тени". Понимаете, о чем речь? Мы сделаем это. Вместе. Мы дадим качественный бензин. Их предупреждали: придут сети. Мы поможем тем, кто вышел из "тени", мы будем их опекать", - привело слова главы Дагестана издание.