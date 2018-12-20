Могила одного из погибших в станице Кущевская. Фото: Максим Тишин / Югополис

20 декабря 2018, 16:28

Суд отказал в компенсациях жертвам банды Цапка

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу потерпевших по делу "кущевской" группировки на отказ в выплате компенсаций со счетов сожительницы главы группы Анжелы-Марии Цапок.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля потерпевшие получили 119 миллионов со счетов матери Сергея Цапка. Еще 31 миллион судебные приставы потребовали взыскать с сожительницы лидера "кущевской" группировки Анжелы-Марии Цапок, однако она, не дожидаясь решения суда о выплате компенсаций, перевела родственникам жертв группировки 31 миллион рублей. 4 октября Октябрьский райсуд Краснодара отказал родственникам пострадавших во взыскании 130 миллионов рублей со счетов Анжелы-Марии Цапок.

4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края в доме фермера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. Большинство жертв погибли от колото-резаных ран. 19 ноября 2013 года Сергей Цапок, который считался лидером группировки, и еще два фигуранта уголовного дела о массовом убийстве были приговорены Краснодарским краевым судом к пожизненному заключению.  7 июля 2014 года Сергей Цапок был найден мертвым в камере, говорится в материале "Кавказского узла" "Банда Цапков".

"Краснодарский краевой суд сегодня оставил в силе решение Октябрьского районного суда Краснодара. Таким образом потерпевшим отказано в компенсации вреда за счет 6 млн долларов, хранящихся на счете Анжелы-Марии Цапок", - цитирует сегодня директора юридической компании "Центр Правосудия" Армена Восканяна "Интерфакс".

По словам адвоката потерпевших Максима Кошелева, данное решение "означает, что жена Сергея Цапка Анжела-Мария получит 6 млн долларов, которые, по данным следствия, являлись активом преступной группы", сообщает ТАСС.

Он добавил, что определение Краснодарского краевого суда будет оспорено в кассационной инстанции.

Комментариев представителей Анжелы-Марии Цапок по поводу решения суда пока не поступало.

Напомним, что ранее Железнодорожный суд Ростова-на-Дону снял арест с имущества Анжелы-Марии Цапок, вернув ей в пользование жилой дом общей площадью 409,4 квадратных метра и автомобиль "Porshe Panamera Turbo". 9 октября Ростовский областной суд оставил в силе это решение

Ход судебных разбирательств, и события, связанные с убийством в станице Кущевской, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кущёвская резня".

Примечание:

"После массового убийства в Кущевской в Краснодарский край направлена комиссия МВД", "Ткачев заявил о раскрытии массового убийства в станице Кущевской", "Следствие допрашивает подозреваемых по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 декабря 2018, 17:55

20 декабря 2018, 17:36

20 декабря 2018, 16:57

20 декабря 2018, 16:28

20 декабря 2018, 16:21

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Документы

Все документы