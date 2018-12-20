Суд отказал в компенсациях жертвам банды Цапка

20 декабря 2018, 16:28

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу потерпевших по делу "кущевской" группировки на отказ в выплате компенсаций со счетов сожительницы главы группы Анжелы-Марии Цапок.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля потерпевшие получили 119 миллионов со счетов матери Сергея Цапка. Еще 31 миллион судебные приставы потребовали взыскать с сожительницы лидера "кущевской" группировки Анжелы-Марии Цапок, однако она, не дожидаясь решения суда о выплате компенсаций, перевела родственникам жертв группировки 31 миллион рублей. 4 октября Октябрьский райсуд Краснодара отказал родственникам пострадавших во взыскании 130 миллионов рублей со счетов Анжелы-Марии Цапок.

4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края в доме фермера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. Большинство жертв погибли от колото-резаных ран. 19 ноября 2013 года Сергей Цапок, который считался лидером группировки, и еще два фигуранта уголовного дела о массовом убийстве были приговорены Краснодарским краевым судом к пожизненному заключению. 7 июля 2014 года Сергей Цапок был найден мертвым в камере, говорится в материале "Кавказского узла" "Банда Цапков".

"Краснодарский краевой суд сегодня оставил в силе решение Октябрьского районного суда Краснодара. Таким образом потерпевшим отказано в компенсации вреда за счет 6 млн долларов, хранящихся на счете Анжелы-Марии Цапок", - цитирует сегодня директора юридической компании "Центр Правосудия" Армена Восканяна "Интерфакс".

По словам адвоката потерпевших Максима Кошелева, данное решение "означает, что жена Сергея Цапка Анжела-Мария получит 6 млн долларов, которые, по данным следствия, являлись активом преступной группы", сообщает ТАСС.

Он добавил, что определение Краснодарского краевого суда будет оспорено в кассационной инстанции.

Комментариев представителей Анжелы-Марии Цапок по поводу решения суда пока не поступало.

Напомним, что ранее Железнодорожный суд Ростова-на-Дону снял арест с имущества Анжелы-Марии Цапок, вернув ей в пользование жилой дом общей площадью 409,4 квадратных метра и автомобиль "Porshe Panamera Turbo". 9 октября Ростовский областной суд оставил в силе это решение.