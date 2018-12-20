Суд отменил приговор супругам Полываным

20 декабря 2018, 06:17

Мосгорсуд отменил приговор и вернул прокурору для устранения препятствий уголовное дело в отношении жителей Астрахани Александры и Юрия Полываных, которые были приговорены к 8 и 9 годам колонии строгого режима соответственно по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Подсудимые освобождены из-под стражи.

Как информировал "Кавказский узел", супруги Полываные (ранее также указывались как Полыванные), которые приехали в Москву из Астраханской области, были задержаны 28 октября 2016 года, а затем взяты под стражу. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст.30 - ч.5 ст.228.1 УК РФ), найденных в принадлежавшей им машине. Полываные вину отрицали. 23 июля 2018 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Юрия Полываного к 9 годам колонии строгого режима, а его супругу Александру - к 8 годам. Оба обжаловали приговор, требуя отменить его и прекратить дело за отсутствием события преступления.

7 апреля 2017 года на SMS-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о преследовании супругов Полываных. Автор сообщения отметил, что после задержания у супругов "пропали все документы и вещи, находившиеся в машине", а "следствие не ведется должным образом". "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы супругов Полываных и вынес определение 18 декабря, сообщается на сайте "Суды общей юрисдикции города Москвы".

"Судебная коллегия... определила: приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 23 июля 2018 года в отношении Полываного Юрия Иосифовича и Полываной Александры Александровны отменить. Уголовное дело... возвратить мещанскому межрайонному прокурору г. Москвы в порядке ст.237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом. Меру пресечения Полываному Юрию Иосифовичу и Полываной Александре Александровне в виде содержания под стражей отменить... [и] освободить из-под стражи в зале суда", - говорится в определении суда (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Прокуроры не поддержали доводы апелляционных жалоб осужденных, уточняется в решении суда.

Мотивированное определение суда будет готово через пять суток, сообщил 19 декабря корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник канцелярии по уголовным делам Мосгорсуда.

Защита привела суду доказательства того, что наркотики супругам были подброшены, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат осужденных Артур Прель. "Мы все сейчас находимся в состоянии положительного стресса, так как подобного справедливого судебного вердикта по такой серьезной статье мало кто помнит", - сказал он.

Александра Полываная заявила "Кавказскому узлу", что уже не рассчитывала на справедливость суда. "Мы жили с супругом за решеткой уже 26 месяцев. Я подумала, что все-таки есть справедливость на земле, раз нас услышали. За все эти месяцы мы уже потеряли всякую веру в то, что можно добиться правды", - сказала она.

"Есть справедливость, суд разобрался. Мы очень устали за это время. Нам надо прийти в себя, получить паспорта. Сейчас мы занимаемся этими делами. Объединение с семьей, с ребенком - это настоящий подарок к Новому году", - сказал Юрий Полываный "Кавказскому узлу".

Комментариями представителей прокуратуры относительно решения Мосгорсуда "Кавказский узел" пока не располагает.