Защита пожаловалась на волокиту по делу Садыгбейли

19 декабря 2018, 21:00

Апелляционный суд под формальным предлогом отказался рассмотреть вопрос о переводе главы молодежной организации партии "Мусават" Абульфаза Садыгбейли под домашний арест, заявил адвокат обвиняемого. Родные Садыгбейли рассказали, что арестованному не дают общаться с ними.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 ноября суд в Баку постановил заключить Абульфаза Садыгбейли под стражу на три месяца. Активисту предъявлено обвинение в мошенничестве. Защите не удалось добиться изменения меры пресечения.

Садыгбейли привлекли по уголовному делу относительно использования кредита, выданного несколько лет назад местным банком Nikoil Bank под покупку автомобиля. Деньги уже были возвращены, и есть документальные доказательства этого, а Садыгбейли проходил сначала в качестве свидетеля, но, когда узнали, что он руководитель молодежной организации "Мусават", его привлекли в качестве обвиняемого, рассказал "Кавказскому узлу" глава партии Ариф Гаджилы.

Защита обжаловала отказ в переводе Садыгбейли под домашний арест, однако апелляционная инстанция не стала рассматривать этот вопрос, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Осман Кязимов.

"Сабаильский районный суд отклонил наше ходатайство 7 декабря. В тот же день нам должны были выдать решение суда. Однако судья Сабаильского суда Мадина Багирова представила нам решение только 10-го числа. Сразу же, на следующий день, 11-го числа, я подал апелляцию. 17 декабря в Бакинском апелляционном суде нам заявили, что жалобу надо было подать в течение трех дней после решения суда. Бакинский апелляционный суд счел, что Сабаильский районный суд должен восстановить сроки подачи жалобы. Поэтому дело возвращено в суд первой инстанции", - рассказал адвокат.

Он расценил это как волокиту. "Сабаильский районный суд должен был сразу выдать решение, но затянул с этим. Но и Бакинский апелляционный суд мог бы рассмотреть дело, исходя из того, чтобы мы, получив документ на руки, уложились в трехдневный срок подачи апелляции", - отметил адвокат.

Он вновь заявил, что отклонение ходатайства о переводе под домашний арест было необоснованным. "В соответствии с законодательством меру пресечения могут мотивировать возможностью обвиняемого скрываться от следствия или оказывать на следствие давление", - подчеркнул адвокат.

По словам Османа Кязимова, дело Садыгбейли - первый случай в его практике, когда суд мотивирует освобождение из-под стражи тем, что обвиняемый - "опасное для общества лицо". "Причем это никак не объясняется. Как обвиняемый в экономическом преступлении может быть общественно опасным лицом? И вообще оснований для Садыгбейли держать под стражей нет, потому что в пользу обвиняемого возмещен инкриминируемый ему гипотетический материальный ущерб", - сказал адвокат.

Следствие утверждает, что Абульфаз Садыгбейли, вступив в преступный сговор с другими лицами, присвоил чужое имущество на сумму в 11 тысяч манатов (6500 долларов). 7 декабря защита заявила, что родные, друзья и соратники обвиняемого собрали эту сумму, чтобы не оставить оснований для его ареста.

Независимый юрист согласился с позицией защиты

Апелляционный суд мог рассмотреть жалобу, считает юрист Ялчин Иманов. "Дело в том, что в нарушении подачи сроков жалобы виновата не защита, а суд первой инстанции. Апелляционная инстанция, согласно законодательству, на то и существует, чтобы устранять ошибки нижестоящей инстанции", - пояснил Иманов.

Рассмотрение апелляции затягивается намеренно, считает координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев. "Нарушение сроков рассмотрения апелляций по делам политзаключенных – широкая практика. Часто суды первой инстанции поздно выдают тексты решений не только по административным делам, но и уголовным производствам. Это создает трудности для защиты, и приходится в авральном порядке готовить жалобы. А это отражается на качестве апелляции. Общая линия такова, чтобы защита как можно больше спешила и совершала много ошибок и недостатков, чтобы впоследствии ослабить ее позицию в Европейском суде по правам человека", - прокомментировал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с обжалованием ареста Садыгбейли.

Защита и родные рассказали о нарушении прав Садыгбейли

Абульфаз Садыгбейли изъявил желание, чтобы его еще раз допросили в присутствии адвоката, однако следователь отклонил это ходатайство, сообщил адвокат Осман Кязимов. "Это абсурдное действие со стороны следователя. Гражданин хочет дать показания, а следствие, которое должно расследовать все обстоятельства, говорит, что в этом нет необходимости. Я обратился к первому заместителю генерального прокурора с жалобой на следствие. Пока мне не ответили. На зато, по имеющейся у меня информации, на меня подготовили жалобу в Коллегию адвокатов. Правда, пока я не получил уведомления об этом", - сказал адвокат.

По словам Кязимова, стороне защиты также не предоставляются необходимые документы, связанные с уголовным делом.

Садыгбейли не дают общаться с родными, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат арестованного Васиф Садыгбейли. "Прошел уже месяц после ареста Абульфаза. Но ему не дают ни встреч, ни телефонных разговоров с родными", - утверждает он.

По закону, арестованный имеет право на одно свидание с членами своей семьи раз в неделю и на два телефонных разговора в неделю, отметил адвокат Осман Кязимов.

Представители следствия и Генпрокуратуры оказались недоступны для комментариев.

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