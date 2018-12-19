Число задержанных после столкновений с полицией в Грузии достигло четырех

19 декабря 2018, 16:49

Два оппозиционера признали вину в избиении жителя Гурджаанского района во время столкновения с полицией 16 декабря, всего после инцидента задержаны четыре активиста, сообщило МВД Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 17-18 декабря грузинские правоохранители задержали члена партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе и еще одного мужчину, 1986 года рождения. Киркитадзе объявил голодовку, а около ста активистов ЕНД собрались сегодня на протестную акцию перед зданием суда в Гурджаани.

Полиция задержала после столкновения в Гурджаанском районе еще двоих оппозиционеров - 1967 и 1971 годов рождения. Таким образом, общее число задержанных достигло четырех, говорится в сообщении МВД Грузии, полученном сегодня "Кавказским узлом".

Житель села Велисцихе Гурджаанского района рассказал правоохранителям, что задержанные сегодня активисты нанесли ему физическое оскорбление. Задержанные признали свою вину. Дело возбуждено по ст. 126 УК Грузии ("Истязание"), сообщила полиция.

Писал ли потерпевший местный житель жалобу в полицию, в сообщении не уточняется.

Напомним, что 16 декабря в Телави состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Оппозиция решила провести там акцию протеста, однако автоколонна с активистами была остановлена возле одного из сел в Гурджаанском районе. Между полицейскими и протестующими произошли столкновения. Семеро пострадавших в результате столкновений сотрудников полиции, по данным МВД Грузии, госпитализированы. Неправительственные организации призвали прокуратуру Грузии расследовать обстоятельства столкновения полиции с оппозицией по дороге в Телави.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликована биография новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили.