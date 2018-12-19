Четыре человека ранены в ДТП на Ставрополье

19 декабря 2018, 11:36

Четверо пострадавших при столкновении трех машин в Минераловодском городском округе доставлены сегодня в реанимацию.

ДТП произошло сегодня ночью на 324-м километре автодороги "Кавказ" в месте проведения дорожно-ремонтных работ, где установлен знак, ограничивающий скорость, сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, водитель "Митсубиси" превысила скорость и, не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, где машина столкнулась с "Фордом" и "Ладой". В результате столкновения "Форд" съехал на обочину и опрокинулся. "С тяжелыми травмами в реанимационное отделение пятигорской городской больницы госпитализированы три водителя и 19-летний пассажир автомобиля "Форд", житель ", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Пострадавшие - жители Ставрополя, Ессентуков, Предгорного района Ставропольского края и Дагестана, проинформировали в ГИБДД.

"Кавказский узел" ранее писал, что ночью 14 декабря шесть человек пострадали при ДТП в Кисловодске. Три водителя легковых машин и три пассажира были доставлены в больницу.