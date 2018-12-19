Коммунальщики в Сочи отключили канализацию пенсионерке за неуплату взносов на капремонт

19 декабря 2018, 06:29

Управляющая компания перекрыла канализационный сток в квартире 75-летней жительницы дома в Сочи, которая отказывается платить взносы за капремонт. Предупреждения об отключении канализации направлены еще семерым жильцам этого дома. Они пожаловались на действия компании в прокуратуру и полицию.

Сообщение о том, что управляющая компания отключает жильцов от коммунальных сетей, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 17 декабря. "Последней каплей стала заглушка канализации 75-летней пожилой женщине...Уже 20 суток зловония по всему дому», -говорится в сообщении.

75-летняя Татьяна Колесникова больше 20 суток не может пользоваться канализацией из-за того, что ее отключила управляющая компания, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жильцы многоквартирного дома, расположенного по адресу Красноармейская, 40. Зловония от забитой у пенсионерки канализации стали распространяться на весь дом, пожаловались жильцы дома.

Перед управляющей компаний "у меня нет никаких задолженностей", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Колесникова.

"Я с трудом передвигаюсь по квартире. Вынуждена терпеть и не ходить в туалет... Иногда прошусь в туалет к соседям. Использую ведро. Жизнь невыносимая. Зловония в квартире такие, что болит голова», - рассказала она.

В квитанциях Колесниковой нет задолженности по оплате услуг ЖКХ с января по ноябрь (Копии имеются в распоряжении "Кавказского узла").

"Единственная неуплата у меня - это за капремонт. Платить этой организации я отказалась", - пояснила пенсионерка. "Я не знаю, кому я плачу и за что. Я ни с кем не заключала договор на капремонт", - сказала она.

Она рассказала, что компания требует с нее долг в размере 10000 рублей за капитальный ремонт и 7500 рублей за подключение к канализации, а ее пенсия 10000 рублей.

В случае неуплаты 17500 рублей, компания угрожает отключить еще и электроэнергию, а за обратное подключение хочет получить еще 2000 рублей, то есть всего 19 500 рублей, следует из предупреждения управляющей компании, подписанного ее директором (Копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В «предупреждениях» жильцам указывается, что «требования об оплате основаны на Постановлении Правительства № 354».

Жильцы дома рассказали, что 17 декабря еще семь человек получили предупреждение от управляющей компании об отключении их от канализации.

Директор компании подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" направленные жильцам предупреждение с требованием оплатить капитальный ремонт, а также обратное подключение к коммуникациям после их отключения.

Жители обратились в правоохранительные органы с жалобой не действия компании.

"Заявление от жильцов дома... принято и передано на рассмотрение участковому инспектору", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" дежурная отдела полиции Центрального района УВД по Сочи Мария Несмеянова.

Жители дома обратились в прокуратуру Центрального района Сочи, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" секретарь прокуратуры.

Жильцы дома пожаловались на работу управляющей компании

По словам жильцов дома, управляющая компания плохо справляется со своими обязанностями по обслуживанию домов.

"Несколько дней у нас хлестала питьевая вода на входе в дом. Мы не могли найти концов. Звонили в это ООО, которому платим деньги, требовали аварийку. Но никто так и не приехал, пока не дозвонились на горячую линию главы города. Кто устранил течь, так и не знаем. Эту компанию лично я не выбирала, домкома тоже", - сказала жительница дома Екатерина Хабарова.

"Эта компания сюда не разу не прислала дворника, не говоря о том, чтобы они хоть раз вкрутили лампочку в подъезде. Зато оплату требуют", - сказал житель дома Андрей.

«Почему эта компания взимает деньги еще и за капремонт, помимо сбора денег за свое управление, вообще не понимаю... Считаю, что надо проводить общее собрание жильцов и ставить все эти вопросы», - отметил жилец дома Алидий Сайдашев.

"На наших придомовых территориях грязь... Дворника мы не видели никогда. Всюду мусор и в домах и возле домов", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница соседнего многоквартирного дома, который находится на обслуживании этой же управляющей компании, Валентина Волкова.

По ее словам, за собранные деньги компания не отчитывается перед жильцами.

"Мы никогда не слышали и не видели ни одного отчета о том, что сделано на наши деньги"», - отметила она.

Директор и юрист управляющей компании отказались от комментариев по поводу жалоб жильцов.

«Данные действия не прописаны в Постановлении Правительства РФ № 354... Любые долги можно взыскивать только через суд», - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" независимый от данной ситуации адвокат Михаил Охрименко.

По его словам, согласно пункту 122 этого постановления, действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к повреждению общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, нарушению прав и интересов других потребителей в помещениях этого многоквартирного дома, а также нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания.