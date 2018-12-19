Дагестанские журналисты призвали не оставлять безнаказанными убийства своих коллег

19 декабря 2018, 05:02

Участники ежегодного вечера памяти погибших журналистов в Махачкале напомнили о необходимости установки памятника погибшим сотрудникам СМИ. Они высказали сожаление в связи с тем, что убийства многих дагестанских журналистов так и остаются нераскрытыми.

Вечер памяти погибших журналистов прошел 18 декабря в Махачкале. Инициатором мероприятия выступило дагестанское отделение Союза журналистов России. На вечере памяти присутствовали редакторы и журналисты различных республиканских изданий, а также родные и близкие погибших журналистов - всего более 25 человек, передает посетивший вечер памяти корреспондент "Кавказского узла".

Открыл мероприятие руководитель дагестанского отделения "Союза журналистов России" Али Камалов. В начале своего выступления он сказал о необходимости установить памятник погибшим журналистам.

Памятник журналистам, погибшим при исполнении служебного долга, планировалось установить рядом с Домом печати в Махачкале. Однако, по словам Али Камалова, чиновники отдали выбранный участок земли под парковку. Коллеги погибших протестовали против строительных работ, и памятник решено было установить с другой стороны от входа в Дом печати.

Дагестанское отделение "Союза журналистов России" неоднократно обращалось в различные инстанции для получения информации по делам убитых журналистов, рассказал Камалов.

"Со всех инстанций мы получали письма, что почти все преступления раскрыты",- отметил Камалов.

Однако, по его словам, некоторые убийства журналистов, были списаны на третьих лиц, не причастных к делу, несмотря на то, что они носили четкий заказной характер. В качестве примера Камалов привел убийство журналиста Ильяса Шурпаева.

Корреспондент "Первого канала" Ильяс Шурпаев был найден мертвым 21 марта 2008 года в Москве в сгоревшей квартире. В ходе следствия было выясено, что его убили. В июле 2008 года Верховный суд Таджикистана вынес приговор по делу об убийстве Шурпаева Мусрурджону Ятимову и Наджмиддину Мухиддинову. Они осуждены на 21 год колонии строгого режима. МВД Таджикистана при этом заявляло, что убийство Шурпаева связано с его профессиональной деятельностью.

Вечер памяти погибших журналистов проводится ежегодно с 2005 года после убийства Магомедсалиха Гусаева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Али Камалов.

По его словам, приглашение на данное мероприятие получили редакторы и журналисты республиканских газет, родственники и коллеги погибших журналистов. Чиновников на мероприятие приглашать не планировалось.

Он также напомнил, что друзья, родственники и коллеги погибших журналистов заложили у Дома печати в Махачкале в ноябре аллею памяти.

Журналисты посадили 23 дерева, каждое из которых посвящено памяти одного из российских журналистов, связанных с Северным Кавказом, в том числе корреспондента "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева. Ахмеднаби Ахмеднабиев был убит 9 июля 2013 года в пригороде Махачкалы. 8 июня 2016 года адвокат Тумас Мисакян, привлеченный к делу "Кавказским узлом", направил в ЕСПЧ жалобу. В ней сказано, что расследование убийства велось неэффективно и власти не приняли мер для защиты Ахмеднабиева, который ранее сообщал об угрозах. В августе ЕСПЧ принял жалобу по делу об убийстве Ахмеднабиева.На "Кавказском узле" Ахмеднабиев работал в качестве собственного корреспондента более семи лет, освещая острые темы. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Ахмеднабиева, события вокруг расследования его убийства освещаются на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

Юрист Биякай Магомедов призвал присутствующих на мероприятии проявлять больше интереса к делам погибших журналистов.

В частности, он призвал родственников погибших журналистов внимательнее вникать в детали уголовных дел, так как по прошествии времени большой массив данных по этим делам нередко просто уничтожается.

"Этот массив информации нужен для того, чтобы книгу написать, для того, чтобы какие-то публикации сделать", - отметил Магомедов.

Адвокат также рассказал, что занимается делами убитых журналистов Малика Ахмедилова и Гаджи Абашилова.

Главред газеты "Согратль" и ответственный секретарь газеты "Истина" Абдулмалик Ахмедилов был убит в августе 2009 года. Ленинский районный суд Махачкалы 30 мая 2016 года приговорил к 10,5 года и 8 годам лишения свободы Мурада Шуайбова и Ису Абдурахманова по обвинению в убийстве Ахмедилова. Глава Союза журналистов Дагестана Али Камалов считает, что по делу об убийстве Ахмедилова были осуждены исполнители, а заказчики преступления остаются на свободе и их никто не ищет.

Сын руководителя ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилова, убитого в марте 2008 года, Шамиль Абашилов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на вечере памяти погибших журналистов ежегодно встречаются родные, близкие и друзья убитых дагестанских журналистов.

Гаджи Абашилов был расстрелян в своей машине 21 марта 2008 года в центре Махачкалы. По факту убийства журналиста было возбуждено уголовное дело. Убийство, связанное с профессиональной деятельностью журналиста, не раскрыто, заказчики убийства не установлены. В ноябре 2016 года в честь Абашилова была названа одна из улиц в Кировском районе Махачкалы.

По его словам, убийство отца, как и убийства многих других дагестанских журналистов, осталось нераскрытыми. Он назвал работу правоохранительных органов республики "провальной" из-за неспособности раскрыть убийства журналистов, назвать имена заказчиков и исполнителей.