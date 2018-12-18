Суд оставил азербайджанского оппозиционера под административным арестом

18 декабря 2018, 23:56

Бакинский апелляционный суд сегодня оставил под стражей активиста "Движения за демократию и благоденствие" Гусейна Мелика, приговоренного к 25 суткам ареста. Сам оппозиционер заявил, что причиной ареста стали его посты в Facebook.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря суд в Баку назначил арест Гусейну Мелику, обвинив его в неподчинении полиции. При этом активист был задержан ночью в собственной квартире, сообщили его соратники.

"Движение за демократию и благоденствие" было создано в декабре 2014 года активистами, покинувшими партию "Мусават".

Жалоба на арест была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде (БАС), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" зампред "Движения за демократию и благоденствие" Эллада Мамедли.

"Гусейн Мелик рассказал на процессе, что не совершал правонарушения – "неподчинение полиции". Он сообщил, что его забрали из дома в 41-е отделение Сабаильского районного управления полиции два человека: один был в штатском, другой – в форме сотрудника МВД. Ему даже не позволили сообщить по телефону кому-либо о задержании", - отметила Мамедли.

По ее словам, активист сказал, что истинной причиной ареста стали его посты в Facebook. "Гусейн Мелик сообщил, что в отделении оперуполномоченный ему сказал, что его привезли сюда из-за оскорбительных постов в адрес руководителей государства, не уточнив, какие именно сообщения имеются в виду. Затем от него потребовали назвать полицейским свой пароль от мобильного телефона. Сначала он отказался, однако после того как силовики привели в отделение человека, якобы умеющего взламывать (системы защиты), согласился. (Силовики) удалили с аккаунта в Facebook все записи с июня 2016 года. Кроме того, Мелик рассказал, что в суде первой инстанции ему назначили адвоката за государственный счет, однако он отказался от его услуг, поскольку не доверял (защитнику)", - продолжила Мамедли.

По ее словам, апелляционный суд отклонил жалобу.

Адвокат Фариз Намазлы не согласился с решением апелляционной инстанции. "Человека ночью забрали из дома, не позволили позвонить близким, вызвать адвоката по выбору. Достоверных доказательств его вины не было представлено, но суд не дал свою оценку. В разборе административных дел это высшая инстанция. Теперь мой подзащитный имеет право обратиться в Европейский суд по правам человека", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В БАС подтвердили информацию об отклонении жалобы на арест Мелика.

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