18 декабря 2018, 22:12

Пять человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Три человека погибли, двое с травмами были доставлены в больницу после столкновения грузовика и микроавтобуса в Кизлярском районе Дагестана.

Авария произошла в 19.30 мск сегодня возле села Рыбалко.

Столкнулись КамАЗ и микроавтобус Toyota, пострадавшие госпитализированы в Центральную городскую больницу Кизляра, сообщило сегодня главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте.

Трое скончались на месте, двоих пострадавших доставили в кизлярскую больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, пишет со ссылкой на представителя Минздрава Дагестана РИА "Новости".

Информации о жертвах ДТП нет на сайте Минздрава Дагестана на 22.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" писал, что 17 декабря в Карабудахкентском районе пассажирская "Газель" опрокинулась в кювет, один человек погиб на месте, 12 были госпитализированы в Карабудахкентскую районную больницу. Двое пострадавших впоследствии скончались в больнице.

Примечание:

"МВД Дагестана проверяет причастность полицейского к смертельному ДТП", "Три человека стали жертвами ДТП в Дагестане", "МВД объявило о проверке из-за резонансных ДТП сына дагестанского полицейского".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 декабря 2018, 23:58

  • 1 Активист станицы Старокорсунской заявил о давлении после акции протеста

    Несколько жителей станицы Старокорсунская в Карасунском внутригородском округе Краснодара провели утром новую акцию против повышения цены проезда в маршрутке, организовав непрерывный переход трассы. Местные жители решили сделать акции ежедневными. Инициатор протестов Алексей Никитин заявил об угрозах, вызове в полицию и давлении начальства на его супругу.

18 декабря 2018, 23:56

18 декабря 2018, 23:53

  • ЛГБТ-активисты пожаловались на срыв акции в Волгограде

    Первая за последние пять лет акция представителей ЛГТБ-сообщества в Волгограде была сорвана вскоре после начала. Казаки в присутствии полиции отобрали у участников одиночных пикетов плакаты, разорвали их и выбросили в урну, сообщили активисты.   

18 декабря 2018, 23:48

18 декабря 2018, 23:11

  • Власти назвали причину массового отравления в Шахтах

    Наиболее вероятной причиной массового отравления в Шахтах Ростовской области стала некачественная вода. Пользователи соцсетей считают, что в систему водоснабжения могли попасть канализационные стоки, в "Водоканале" эту информацию не подтверждают.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи