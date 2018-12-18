Пять человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Три человека погибли, двое с травмами были доставлены в больницу после столкновения грузовика и микроавтобуса в Кизлярском районе Дагестана.

Авария произошла в 19.30 мск сегодня возле села Рыбалко.

Столкнулись КамАЗ и микроавтобус Toyota, пострадавшие госпитализированы в Центральную городскую больницу Кизляра, сообщило сегодня главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте.

Трое скончались на месте, двоих пострадавших доставили в кизлярскую больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, пишет со ссылкой на представителя Минздрава Дагестана РИА "Новости".

Информации о жертвах ДТП нет на сайте Минздрава Дагестана на 22.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" писал, что 17 декабря в Карабудахкентском районе пассажирская "Газель" опрокинулась в кювет, один человек погиб на месте, 12 были госпитализированы в Карабудахкентскую районную больницу. Двое пострадавших впоследствии скончались в больнице.