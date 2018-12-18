18 декабря 2018, 22:12
Пять человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Дагестане
Три человека погибли, двое с травмами были доставлены в больницу после столкновения грузовика и микроавтобуса в Кизлярском районе Дагестана.
Авария произошла в 19.30 мск сегодня возле села Рыбалко.
Столкнулись КамАЗ и микроавтобус Toyota, пострадавшие госпитализированы в Центральную городскую больницу Кизляра, сообщило сегодня главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте.
Трое скончались на месте, двоих пострадавших доставили в кизлярскую больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, пишет со ссылкой на представителя Минздрава Дагестана РИА "Новости".
Информации о жертвах ДТП нет на сайте Минздрава Дагестана на 22.00 мск сегодня.
"Кавказский узел" писал, что 17 декабря в Карабудахкентском районе пассажирская "Газель" опрокинулась в кювет, один человек погиб на месте, 12 были госпитализированы в Карабудахкентскую районную больницу. Двое пострадавших впоследствии скончались в больнице.
"МВД Дагестана проверяет причастность полицейского к смертельному ДТП", "Три человека стали жертвами ДТП в Дагестане", "МВД объявило о проверке из-за резонансных ДТП сына дагестанского полицейского".
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