Житель Махачкалы заподозрен в мошенничестве с землей

18 декабря 2018, 21:22

Махачкалинец подозревается в том, что приобрел земельный участок в поселке Семендер по поддельным документам, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, местный житель вместе с другими лицами на основании поддельного постановления главы города и других документов приобрел право собственности на земельный участок кадастровой стоимостью около 580 тысяч рублей.

В отношении жителя Махачкалы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 327 (подделка официальных документов) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, в суд направлен иск с требованием признать госрегистрацию права собственности недействительной и вернуть участок в собственность муниципального образования, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре житель Махачкалы был заподозрен в мошенничестве с документами на участок у озера Ак-Гель. По данным прокуратуры, право собственности на землю под строительство он зарегистрировал на основании поддельных документов.