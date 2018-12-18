Сокращено число депутатов в Астраханской облдуме

18 декабря 2018, 19:06

Число депутатов Астраханской областной думы сокращено с 58 до 44 человек с целью экономии бюджета. Депутаты также разрешили самовыдвиженцам претендовать на пост губернатора.

Сегодня Дума Астраханской области во втором, окончательном чтении одобрила изменения в устав региона, предусматривающие сокращение числа депутатов. Поправки в устав поддержали 43 депутата, 11 высказались против, двое воздержались.

Уменьшение количества парламентариев приведет к укрупнению одномандатных округов, благодаря чему совпадет большинство границ избирательных округов и муниципальных районов области, указал спикер регионального парламента Игорь Мартынов. По его словам, за пять лет работы парламента в сокращенном составе планируется экономить по 10 миллионов рублей ежегодно, итого 50 миллионов рублей.

Он отметил, что останется прежней система избрания депутатов, при которой половина проходит в парламент по одномандатным избирательным округам, а половина - по единому избирательному округу. Инициативу поддержали 98% местных жителей, опрошенных во время подготовки законопроекта, и общественная палата Астраханской области, со ссылкой на пресс-службу Астраханской облдумы сообщило сегодня "КаспийИнфо".

Законопроект о сокращении числа депутатов внес сам Игорь Мартынов, передал 29 ноября ТАСС.

Сегодня облдума утвердила и законопроект, позволяющий самовыдвиженцам претендовать на пост губернатора, в то время как прежняя редакция закона "О выборах губернатора Астраханской области" предусмотривала, что кандидаты на эту должность должны быть выдвинуты избирательным объединением. "Существует довольно обширный перечень лиц, чья служебная деятельность не позволяет им вступать в политические объединения. К примеру, военнослужащие, работники прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел, противопожарной службы и многие другие", - процитировал пояснение Игоря Мартынова "Интерфакс".

Для выдвижения будущему кандидату предстоит заручиться поддержкой депутатов, глав муниципальных образований и одного процента избирателей региона, подписи которых он должен будет собрать, добавил Мартынов. Губернаторские выборы запланированы в Астраханской области на сентябрь 2019 года, сообщило издание.

"Кавказский узел" писал, что 26 сентября пост губернатора Астраханской области покинул Александр Жилкин. Владимир Путин объяснил это тем, что Жилкин сам попросил о переводе на другую работу. Регион временно возглавил Сергей Морозов, заместитель начальника Федеральной таможенной службы.