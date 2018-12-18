Глава района в Дагестане осужден по делу о хищении 162 миллионов

18 декабря 2018, 09:05

Суд 17 декабря приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего главу Кумторкалинского района Руслана Тотурбиева, признав его виновным в мошенничестве с бюджетными деньгами.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2017 года дело бывшего главы Кумторкалинского района Дагестана Руслана Тотурбиева, обвиненного в хищении бюджетных средств, после решения Верховного суда Дагестана об изменении подсудности дела было направлено в Кировский районный суд Махачкалы.

Тотурбиев является организатором хищения средств госпрограммы по переселению из аварийного жилого фонда, утверждает следствие. О задержании Тотурбиева стало известно 19 сентября 2013 года. Затем управление СКР по СКФО сообщило о том, что Тотурбиев "скрылся от следствия". В конце декабря 2014 года он был задержан за попытку пересечь белорусско-украинскую границу по поддельным документам, а в апреле экстрадирован в Россию. Процесс по делу группы чиновников начался в Кировском районном суде Махачкалы в мае 2015 года.

Следствием установлено, что Тотурбиев, занимая пост главы района, создал преступную группу для хищения бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилья по госпрограммам, с 2011 по 2013 годы группа похитила более 162 миллионов рублей, написало 17 декабря со ссылкой на Следственный комитет России ТАСС.

Суд признал Тотурбиева виновным по статьям о мошенничестве с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), говорится в сообщении следкома. Отметим, что санкции статьи о мошенничестве предусматривают до десяти лет лишения свободы, статьи о служебном подлоге - до четырех лет.

Кировский районный суд Махачкалы 17 декабря назначил ему 4,5 года лишения свободы и запретил ему в течение года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, сообщила Генпрокуратура России на своем сайте.

Комментариев от осужденного или его представителей по поводу приговора суда не поступало.

Информация по делу Тотурбиева включена в справочный материал "Очищение власти по-абдулатиповски", опубликованный в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников, обысках и кадровых перестановках в органах власти Дагестана.