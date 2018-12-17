Три человека стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии

17 декабря 2018, 20:07

Двое взрослых погибли, ребенок госпитализирован в результате аварии на въезде в Тырнауз, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, авария произошла 16 декабря, когда водитель автомобиля "Нива", житель Тырнауза, при въезде в город, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Приорой".

"В результате ДТП 50-летний водитель "Нивы" от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир, 12-летний сын, с различными травмами госпитализирован в лечебное учреждение. 23-летний водитель "Приоры" от полученных телесных повреждений скончался в реанимационном отделении лечебного учреждения", - сообщается сегодня на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 2 декабря в результате ДТП в Нальчике были госпитализированы два человека. Пользователи соцсети Instagram отметили, что авария произошла на опасном участке дороги, к которому требуется внимание властей.