Обвиняемый в убийстве жительницы Гюмри военный передан российской стороне

17 декабря 2018, 19:32

Военнослужащий 102-й российской военной базы, обвиняемый в убийстве женщины в Гюмри, находится на территории базы. Предварительное расследование проводят армянские следователи, сообщила сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 декабря была избита 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был арестован военнослужащий 102-й российской базы. Местные жители потребовали ужесточить контроль над российскими солдатами. 14 декабря они провели пикет и заявили, что дипмиссия России не отреагировала ни на убийство Джульетты Гукасян, ни на прежние преступления военнослужащих российской военной базы в Гюмри.

Армянская сторона передала военнослужащего российской, он находится на 102-й военной базе, и следственные действия проходят с ним на этой территории, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Нарине Рштуни.

Она не уточнила, когда именно солдат был передан российской стороне.

По словам адвоката, предварительное расследование армянской стороной ведется очень активно. Рштуни отказалась предоставить какие-либо сведения о военнослужащем, а также о самом уголовном деле. По ее словам, прежде ей нужно получить согласие на общение со СМИ непосредственно от ее подзащитного.

Сама адвокат не является общественным защитником. "Со мной подписал договор сам обвиняемый военнослужащий. Меня знают и на 102-й базе, и в российском посольстве, я неоднократно предоставляла свои адвокатские услуги гражданам России, поэтому ничего удивительного в том, что я адвокат, нет", - отметила Рштуни.

Она добавила, что на прошлой неделе она несколько раз посещала своего подзащитного, и никаких преград и препятствий для этого у нее нет.

Военнослужащему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В рамках дела, возбужденного в Ширакском управлении Следственного комитета, Анаит Гукасян, дочь убитой Джульетты Гукасян, признана правопреемницей своей матери, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Ванадзорском офисе Хельсинкской гражданской инициативы.

Интересы Анаит Гукасян представляют адвокаты Айк Акопян и Араик Залян, отметили в офисе.

Сотрудник офиса добавил, что обвинение по статье 112 ч. 2, п. 14 УК Армении предъявлено военнослужащему 102-й российской военной базы 1995 года рождения А.Р. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет.

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семи членов семьи Аветисянов 12 января 2015 года. Виновным в совершении этого преступления признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья о 102-й российской военной базе в Гюмри.