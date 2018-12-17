Машины скорой помощи. Фото Елены Синеок Юга.ру

17 декабря 2018, 12:38

Два ученика лицея на Кубани остаются в больнице

Из больницы выписаны 17 учеников лицея, госпитализированных с недомоганием, сообщили сегодня врачи в Славянском районе Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря в городе Славянск-на-Кубани лицей №4 был закрыт на карантин после массового заболевания учеников, в больницу были доставлены 16 учащихся.

На следующий день в больницу доставили еще троих учеников, после обследования врачей из 19 госпитализированных 17 выписаны, пишет сегодня со ссылкой на заместителя главного врача Центральной районной больницы Славянского района Галину Сягайло ТАСС.  Двое все еще остаются под наблюдением врачей, их готовят к выписке, отметила Сягайло.

"Дети, находящиеся на стационарном лечении в инфекционном отделении центральной районной больницы Славянска-на-Кубани, были госпитализированы с различными заболеваниями", - сообщил Минздрав Краснодарского края на своем сайте. 

Примечание:

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