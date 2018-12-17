17 декабря 2018, 06:15

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Адыгее

До 19 декабря в горах Адыгеи ожидается опасность схода лавин, сообщает МЧС.

По данным Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Адыгеи, до 18.00 мск 19 декабря в горах Адыгеи будет лавиноопасно.

Прогноз касается горных регионов республики, которые расположен на высоте 1,5 километра и более, сообщает ведомство.

В соответствии с данными погодного сервиса "Кавказского узла", в высокогорном поселке Никель сегодня днем ожидается облачная погода, температура воздуха плюс семь градусов. Ветер западный со скоростью два метра в секунду. 18 декабря также осадки не прогнозируются, как и 19 декабря. В ночь на 18 декабря будет плюс пять градусов, днем 18 и 19 декабря - плюс шесть градусов. Ветер ожидается западный со скоростью два-три метра в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели спустили с Эльбруса пострадавшую туристку", "Спасатели вышли на поиски пострадавшего на Эльбрусе туриста", "Турист из Белоруссии получил травму в горах Кабардино-Балкарии".

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