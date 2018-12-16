Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

16 декабря 2018, 17:48

Ограничения на проезд по Военно-Грузинская дороге сняты сегодня утром в связи с улучшением погоды в Грузии, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря с 18.40 мск был запрещен проезд большегрузам по Военно-Грузинской дороге. В тот день на КПП "Верхний Ларс" в очереди, по данным МЧС, скопилось 348 большегрузных автомобилей.

В связи с улучшением погодных условий на территории Грузии сегодня с 9.30 мск разрешено движение всех автотранспортных средств на участке Владикавказ – Ларс, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Ведомство не информирует об очереди на границе. Однако, согласно данным веб-камеры с сайта "Верхний Ларс" на 17.45 мск, перед КПП на въезде в Грузию стоит очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота дороги. На камере, снимающей въезд в Россию из Грузии, также наблюдается очередь легковых автомобилей. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, отмечается в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают временно закрыты, следует из справки "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -1, ветер скоростью 6 метров в секунду. Ночью температура понизится до -6, ветер усилится до 9 метров в секунду. 17 декабря осадков также не ожидается, температура повысится до -3, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.